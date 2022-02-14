15 лютого офіційно вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Напередодні цієї дати журналісти Суспільного поспілкувалися з завідувачкою відділення онкології та гематології Сумської обласної дитячої лікарні Ліаною Никитенко.

— Скільки дітей в Сумській області захворіли на рак у 2021 році? І яка ця цифра у порівнянні з 2020 роком?

На сьогодні згідно з Канцер-реєстром України в області проживають 162 дитини із встановленим діагнозом онкологічного і онкогематологічного захворювання. Минулий рік був дуже "врожайним": ­вперше захворіли 28 дітей. У 16-ти з них діагностували солідні пухлини (новоутворення внутрішніх органів, м’яких тканин, кісток), у 12-ти – захворювання кровотворної і лімфатичної систем. Це на десять дітей більше, ніж у 2020 році.

— Скільки пацієнтів зараз у відділенні онкогематології дитячої лікарні?

У відділенні останнім часом періодично лікуються від 15 до 20 дітей. У зв’язку з карантином у нас — деякі обмеження госпіталізацій. За можливості відпускаємо пацієнтів додому, щоб 25 дітей одночасно не лежали. Терапію супроводу вони можуть отримати за місцем проживання, амбулаторно.

Ліана Никитенко

— Як іще епідемія коронавірусу в нашій країні і в області зокрема вплинула на діагностику і протікання дитячої онкології?

— Інколи відмічаємо недостатню онконасторогу медичних працівників. Під час епідемії COVID-19 будь-яка температура, слабкість – це лише ковід. Треба бути уважнішими і батькам до своїх дітей, і медпрацівникам. Слід пам’ятати, що, попри те, що дитяча онкологія – це орфанні захворювання (10-15 випадків на 100 тисяч дитячого населення), але вони все-таки зустрічаються. Відсутність онконасторги у медперсоналу часто призводить до того, що діти госпіталізуються з запущеними стадіями. Ефективність лікування, звичайно, знижується. Особливо це стосується пухлин головного мозку, кісток, і навіть лімфопроліферативних захворювань.

— Чи зустрічалися з сильною запущеністю онкопроцесу останнім часом?

На жаль, у січні була госпіталізація пацієнтки в тяжкому стані, декомпенсованому, дитина була залежна від кисню. Ми встановили діагноз лейкоз. Стан дитини не дозволяв почати хіміотерапію. На жаль, 15-річна дівчинка протягом чотирьох діб загинула.

— Чи достатньо держава фінансує лікування онкохворих дітей?

Відділення останні кілька років прекрасно фінансується за рахунок державних програм для онкохворих. Наразі на балансі лікарні ­медикаментів приблизно на 20 млн грн. Це практично всі необхідні медикаменти: хіміотерапія, антибактеріальна терапія, деякі медикаменти супроводу. Звичайно, кожного року виникають проблеми такого плану: частина медикаментів, що показали ефективність у хворих нашого відділення, не входять в національний перелік медикаментів, які може закуповувати лікарня. Тому нам завжди потрібні благодійні акції, допомога волонтерів – планова і систематична.

Сумська обласна дитяча лікарня

— Які благодійні організації і фонди допомагають пацієнтам відділення онкогематології?

Нам допомагають благодійний фонд "Відень", завдяки якому власне було створено відділення в 2000 році. Це систематична допомога вже 21 рік. Батьки отримують в аптеці ліки на великі суми, які потім оплачує фонд "Відень". Також це сумчанка Юлія Ісай і її благодійний фонд "ДоброВдії". Щомісяця ми отримуємо від неї інформацію, яка сума зібрана, і вона закуповує медикаменти для наших дітей. Також це Павло Зінченко і його проєкт Sumy IT vs. Cancer. Ці волонтери практично щомісяця збирають 20-30 тисяч гривень, запитують про потреби у відділенні і в короткий термін закуповують обладнання. Помічників багато, без підготовки можу навіть не згадати всіх.

— Можете озвучити перелік потреб, які зараз є у відділенні?

Відділення зараз потребує медичного обладнання. Ми його плануємо придбати за підсумками акції "До Світлого дня – світлі вчинки" , якщо зібрана сума складе не менше, ніж минулого року – близько мільйона гривень. Нам потрібна кліматична камера і шейкер для зберігання тромбоцитів. У нас було це обладнання. Воно відслужило десять років і вже не підлягає ремонту. Його орієнтовна вартість – до 300-350 тисяч гривень. Апарат дуже потрібен у відділенні, бо діти потребують підтримуючої терапії тромбоцитами і в вихідні дні, і вночі. Для того, щоб профілактувати кровотечі і дитячу смертність від геморагічних проблем, ми повинні мати можливість зберігати донорські тромбоцити в цій камері.

Сумська обласна дитяча лікарня

— Є ще якісь потреби чи побажання, що допоможуть ефективніше лікувати дітей?

Ще один препарат – цитоцентрифуга Cytospin. Колись БФ "Відень" купував нам центрифугу. Вона також вийшла з ладу, не підлягає ремонту. Цей апарат потрібен для того, щоб оцінювати стан нервової системи у дітей з лімфопроліферативними захворюваннями.

Також розглядаємо можливість придбання для лікарні, а можливо в цілому для області, токсикологічного аналізатора. Його вартість – до трьох мільйонів гривень. Це апарат, який дозволяє визначати концентрацію медикаментів у крові. Маючи його, можна всіх пацієнтів з пухлинами, що потребують високодозної хіміотерапії, лікувати в стінах нашого відділення і не направляти в Національний інститут раку або "Охматдит".

— Наскільки виліковні онкозахворювання у дитячої категорії населення?

Зараз рак не є фатальним захворюванням, але ефективність лікування, виживаність і тривалість ремісії залежать від того, в якій стадії почати лікувати дитину. Наприклад, ще 20-25 років тому діти часто помирали від лімфоми Ходжкіна (лімфогранулематозу), зараз ця хвороба добре лікується. Вчасно виявлений лейкоз долають близько 80% дітей. Найголовніше – вчасно помітити початок захворювання і розпочати лікування.

Що відомо

Рішення про встановлення 15 лютого Міжнародного дня дитини, яка хвора на рак, прийняли у вересні 2001 року у Люксембурзі, на зустрічі Міжнародної конфедерації батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання. З 2003 року заходи з нагоди цього дня проводяться і в Україні.

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