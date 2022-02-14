15 лютого офіційно вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Напередодні цієї дати журналісти Суспільного поспілкувалися з завідувачкою відділення онкології та гематології Сумської обласної дитячої лікарні Ліаною Никитенко.
— Скільки дітей в Сумській області захворіли на рак у 2021 році? І яка ця цифра у порівнянні з 2020 роком?
На сьогодні згідно з Канцер-реєстром України в області проживають 162 дитини із встановленим діагнозом онкологічного і онкогематологічного захворювання. Минулий рік був дуже "врожайним": вперше захворіли 28 дітей. У 16-ти з них діагностували солідні пухлини (новоутворення внутрішніх органів, м’яких тканин, кісток), у 12-ти – захворювання кровотворної і лімфатичної систем. Це на десять дітей більше, ніж у 2020 році.
— Скільки пацієнтів зараз у відділенні онкогематології дитячої лікарні?
У відділенні останнім часом періодично лікуються від 15 до 20 дітей. У зв’язку з карантином у нас — деякі обмеження госпіталізацій. За можливості відпускаємо пацієнтів додому, щоб 25 дітей одночасно не лежали. Терапію супроводу вони можуть отримати за місцем проживання, амбулаторно.
— Як іще епідемія коронавірусу в нашій країні і в області зокрема вплинула на діагностику і протікання дитячої онкології?
— Інколи відмічаємо недостатню онконасторогу медичних працівників. Під час епідемії COVID-19 будь-яка температура, слабкість – це лише ковід. Треба бути уважнішими і батькам до своїх дітей, і медпрацівникам. Слід пам’ятати, що, попри те, що дитяча онкологія – це орфанні захворювання (10-15 випадків на 100 тисяч дитячого населення), але вони все-таки зустрічаються. Відсутність онконасторги у медперсоналу часто призводить до того, що діти госпіталізуються з запущеними стадіями. Ефективність лікування, звичайно, знижується. Особливо це стосується пухлин головного мозку, кісток, і навіть лімфопроліферативних захворювань.
— Чи зустрічалися з сильною запущеністю онкопроцесу останнім часом?
На жаль, у січні була госпіталізація пацієнтки в тяжкому стані, декомпенсованому, дитина була залежна від кисню. Ми встановили діагноз лейкоз. Стан дитини не дозволяв почати хіміотерапію. На жаль, 15-річна дівчинка протягом чотирьох діб загинула.
— Чи достатньо держава фінансує лікування онкохворих дітей?
Відділення останні кілька років прекрасно фінансується за рахунок державних програм для онкохворих. Наразі на балансі лікарні медикаментів приблизно на 20 млн грн. Це практично всі необхідні медикаменти: хіміотерапія, антибактеріальна терапія, деякі медикаменти супроводу. Звичайно, кожного року виникають проблеми такого плану: частина медикаментів, що показали ефективність у хворих нашого відділення, не входять в національний перелік медикаментів, які може закуповувати лікарня. Тому нам завжди потрібні благодійні акції, допомога волонтерів – планова і систематична.
— Які благодійні організації і фонди допомагають пацієнтам відділення онкогематології?
Нам допомагають благодійний фонд "Відень", завдяки якому власне було створено відділення в 2000 році. Це систематична допомога вже 21 рік. Батьки отримують в аптеці ліки на великі суми, які потім оплачує фонд "Відень". Також це сумчанка Юлія Ісай і її благодійний фонд "ДоброВдії". Щомісяця ми отримуємо від неї інформацію, яка сума зібрана, і вона закуповує медикаменти для наших дітей. Також це Павло Зінченко і його проєкт Sumy IT vs. Cancer. Ці волонтери практично щомісяця збирають 20-30 тисяч гривень, запитують про потреби у відділенні і в короткий термін закуповують обладнання. Помічників багато, без підготовки можу навіть не згадати всіх.
— Можете озвучити перелік потреб, які зараз є у відділенні?
Відділення зараз потребує медичного обладнання. Ми його плануємо придбати за підсумками акції "До Світлого дня – світлі вчинки" , якщо зібрана сума складе не менше, ніж минулого року – близько мільйона гривень. Нам потрібна кліматична камера і шейкер для зберігання тромбоцитів. У нас було це обладнання. Воно відслужило десять років і вже не підлягає ремонту. Його орієнтовна вартість – до 300-350 тисяч гривень. Апарат дуже потрібен у відділенні, бо діти потребують підтримуючої терапії тромбоцитами і в вихідні дні, і вночі. Для того, щоб профілактувати кровотечі і дитячу смертність від геморагічних проблем, ми повинні мати можливість зберігати донорські тромбоцити в цій камері.
— Є ще якісь потреби чи побажання, що допоможуть ефективніше лікувати дітей?
Ще один препарат – цитоцентрифуга Cytospin. Колись БФ "Відень" купував нам центрифугу. Вона також вийшла з ладу, не підлягає ремонту. Цей апарат потрібен для того, щоб оцінювати стан нервової системи у дітей з лімфопроліферативними захворюваннями.
Також розглядаємо можливість придбання для лікарні, а можливо в цілому для області, токсикологічного аналізатора. Його вартість – до трьох мільйонів гривень. Це апарат, який дозволяє визначати концентрацію медикаментів у крові. Маючи його, можна всіх пацієнтів з пухлинами, що потребують високодозної хіміотерапії, лікувати в стінах нашого відділення і не направляти в Національний інститут раку або "Охматдит".
— Наскільки виліковні онкозахворювання у дитячої категорії населення?
Зараз рак не є фатальним захворюванням, але ефективність лікування, виживаність і тривалість ремісії залежать від того, в якій стадії почати лікувати дитину. Наприклад, ще 20-25 років тому діти часто помирали від лімфоми Ходжкіна (лімфогранулематозу), зараз ця хвороба добре лікується. Вчасно виявлений лейкоз долають близько 80% дітей. Найголовніше – вчасно помітити початок захворювання і розпочати лікування.
Що відомо
- Рішення про встановлення 15 лютого Міжнародного дня дитини, яка хвора на рак, прийняли у вересні 2001 року у Люксембурзі, на зустрічі Міжнародної конфедерації батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання. З 2003 року заходи з нагоди цього дня проводяться і в Україні.
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