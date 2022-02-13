На кордоні Грузії та Вірменії стався потужний землетрус

На кордоні Грузії та Вірменії ввечері 13 лютого зафіксували сильний землетрус. Також підземні поштовхи відчули жителі низки міст та регіонів Азербайджану.

Як повідомляє "Грузія Online" із посиланням на Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії, землетрус магнітудою 6,2 стався о 22:25 за місцевим часом (20:25 за Києвом - ред.). Його епіцентр розташований поблизу села Самеба Дманіського муніципалітету. Сильні поштовхи відчули жителі Тбілісі та інших міст Грузії.

Водночас МНС Вірменії повідомляє, що магнітуда поштовхів на кордоні Вірменії та Грузії склала 5,2 бала. Епіцентр землетрусу розташовувався за 16 кілометрів на північний схід від міста вірменського Бавра. Там сила поштовхів становила 6-7 балів. Землетрус відчули жителі Ширакської, Лорійської, Арагацотнської областей силою 4-5 балів та Єревана силою 3 бали. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Крім того, поштовхи відчули в Азербайджані, передає Modern.az. Найпотужніші з них зафіксували у місті Гянджа на півночі країни. Також землетрус сколихнув міста Самух, Газах, Товуз, Агстаф, Дашкесан та інші регіони країни.

Що відомо

28 грудня у Хорватії стався відчутний землетрус, який зачепив два міста країни. А 29 грудня в країні зафіксували новий землетрус, внаслідок якого незначних пошкоджень зазнала будівля українського посольства.

15 грудня на Івано-Франківщині, поблизу міста Надвірна, спеціалісти Головного центру спеціального контролю зафіксували землетрус магнітудою 2,9 на глибині 5 кілометрів.

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