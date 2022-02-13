Сумчани повернулися з медалями з чемпіонату з індорхокею серед дівчат

Чемпіонат України з індорхокею серед дівчат 2006-2007 років народження завершився 13 лютого у Борисполі. Тривав він три дні у спортивній залі бориспільської ДЮСШ і зібрав сім команд з Борисполя, Полтави та Сум.

Чотири з семи команд представляли Суми – це три команди спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Динамо" та команда Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи.

СДЮСШОР Динамо

За підсумками кругового турніру (кожна команда грала з кожною) золоті медалі та звання чемпіонок вибороли дівчата першої команди СДЮСШОР "Динамо". Срібло здобули хокеїстки ДЮСШ "Колосок" з Борисполя. У другої команди "Динамо" бронзові медалі. Хокеїстки СОДЮСШ та СДЮШОР "Динамо-3", відповідно, п’яте та шосте місця у підсумковій турнірній таблиці. Віталіна Власенко з команди СДЮСШОР "Динамо-1" визнана кращою гравчинею чемпіонату.

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