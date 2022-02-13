У Києві влаштували артвиставку до Міжнародного дня презерватива

У столичному мистецькому комплексі ARTAREA організували артвиставку "Культура сексу крізь епоху". Вона присвячена Міжнародному дню презерватива, який щорічно відзначається 13 лютого, напередодні Дня закоханих.

Як розповіла Суспільному очільниця представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine) Ярослава Лопатіна, цьогоріч Міжнародний день презерватива проводять під гаслом "Завжди в моді", аби відсвяткувати захищене кохання та привернути увагу суспільства до питання захищеного сексу.

Єлизавета Серватинська/Суспільне

"Сьогодні ми організували виставку "Культура сексу крізь епоху". Вже багато сторічь людство намагається зробити секс безпечним. Звісно всі ці роки йшла мова про запобігання небажаної вагітності. Але наприкінці 20 сторіччя з появою ВІЛ-інфекції саме презерватив набув головного значення у профілактиці та передачі ВІЛ-інфекції статевим шляхом. І досі він залишається найпростішим найдешевшим і найефективнішим методом запобігання інфекцій, що передаються статевим шляхом", — зазначила Лопатіна.

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Відвідувачі виставки мали можливість ознайомитися з історією сексуальної культури та дізнатись про особливості статевого захисту в різні періоди розвитку людства.

Потрапивши на локацію, гості опинялися в так званому "коридорі епох" – хронологічному ряду стендів, кожен з яких було присвячений окремому періоду історії з характерним для нього атрибутом безпечного сексу, особливостями сприйняття людьми власної сексуальності та іншою цікавою інформацією. Зокрема, відвідувачі дізналися, що в Японії виготовляли презервативи з панцира черепахи, а пізніше — з тонкої шкіри. А, наприклад, у Китаї засоби захисту робили з промасленого паперу.

Єлизавета Серватинська/Суспільне

За даними МОЗ, щорічно в Україні реєструється близько 400 тисяч нових випадків захворювань, що передаються статевим шляхом. Тож організатори виставки пообіцяли відвідувачам гостям сувеніри та презервативи у подарунок.

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Єлизавета Серватинська/Суспільне

Довідка: 13 лютого у світі відзначають Міжнародний день презерватива (International Condom Day). Це — неформальне свято напередодні Дня закоханих. Його започаткувала у 2009 році організація AIDS Healthcare Foundation. Мета свята – популяризувати використання презервативів як засіб для запобігання небажаній вагітності та інфекціям, що передаються статевим шляхом.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу