На Житомирщині за добу, 12 лютого, підтвердили коронавірус у 1 193 жителів області. Померли троє людей.

Про це 13 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

12 лютого лабораторний центр провів 2 031 дослідження на наявність захворювання – у 1 193 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 30 095 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще троє людей:

71-річна жінка з Житомира;

79-річний житель селища Пулини;

71-річний чоловік з Бердичівського району.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 447 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 948 жителів, Бердичеві – 297, Коростені – 250 та Новограді-Волинському – 192.

12 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 314 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 182 104 жителі, з яких 148 562 вже одужали.

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