У Станиці Луганській у кафе пролунав вибух: 12 травмованих

У Станиці Луганській 12 лютого в кафе "Мрія" стався вибух та пожежа. Про це повідомляє ДСНС у Луганській області.

"12 лютого о 17 год. 46 хв. у Станиці Луганській в кафе "Мрія" стався вибух (попередньо газового балону) з послідуючим горінням, внаслідок чого травмовано 12 осіб, з яких 8 осіб госпіталізовано до лікарні та 4 особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні",— йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що о 21:52 пожежники ліквідували пожежу на площі 160 квадратних метрів.

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