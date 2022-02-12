У Китаї вибухнув автобус: один пасажир загинув, понад 40 постраждали

У місті Шеньян, що на північному сході Китаю, внаслідок вибуху автобуса одна людина загинула, ще понад 40 дістали поранення.

Про це повідомляє Sohu.

За даними поліції, інцидент стався 12 лютого о 7:55 за місцевим часом. Очевидці кажуть, що вибух був такої сили, що вибуховою хвилею вибило вікна в автобусі, але він не загорівся.

За попередніми даними, внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє пасажирів отримали важкі травми, ще 40 – незначні ушкодження. Усіх постраждалих ушпиталили. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини вибуху.

Що відомо

У червні 2021 року внаслідок вибуху газу біля ринку в китайському місті Шиян загинули щонайменше 11 людей, ще 144 людей шпиталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

9 червня у китайському місті Шіхецзи (Синьцзян) на хімічному заводі з виробництва полікремнію стався потужний вибух.

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