День хіджабу відзначили в сумському Ісламському культурному центрі

Жінки, що носять мусульманське головне вбрання, 12 лютого запросили представниць різних релігій і національностей, щоб розповісти про свої традиції.

Анна Зінченко, котра відзначає День хіджабу розповіла Суспільному, що день цього елемента одягу у світі відзначають 1 лютого. У сумській громаді його довелося перенести через захворюваність на початку місяця. День хіджабу – своєрідний флешмоб, започаткований у 2012 році мусульманкою, що зіштовхувалася з дискримінацією.

Для Анжеліки Хуснутдінової хіджаб – це не просто атрибут, а частина життя, яку вона носить щодня. "Я його не знімаю на людях. Удома, звісно, вдягаю, коли хочу. Мій вид – зав’язую, як в Турції. Це більше підходить для мене. Є дуже багато видів: з арабських країн, є дівчата, що зав’язують в стилі Йорданії, Палестини", – розповіла Суспільному жінка.

Захід жінки розпочали лекцією. Розповіли про історію хіджабу, використання хустки представниками інших релігій і національностей. Серед слухачок були представники різних релігій.

Наприкінці заходу гостям провели майстер-клас з зав’язування хіджабу різними способами і підбору його під різні образи.

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