Лижниця з Конотопа Вікторія Олех — учасниця зимових Олімпійських ігор 2022 року. Суспільне дізналося, які досягнення має спортсменка та з якими труднощами їй довелося зіткнутися на своєму шляху.

За словами мами спортсменки Тетяни Олех, Вікторія займається спортом з 4 класу. З того часу вона наполегливо йшла до своєї мети. Бо ж цьогорічних змагань могло не бути в житті Вікторії. Мама спортсменки розповіла, що одного разу на тренуваннях Вікторія впала. У неї стався подвійний перелом щелепи зі зміщенням. Їй робили складну операцію. Тоді Вікторії не можна було займатися спортом близько року. "Ми всі разом це витримали і залишилися в спорті", — розповіла мама спортсменки. "Віка наполегливо до цього йшла, віддано тренувалася, віддавала себе повністю тренуванням. І це винагорода за її тяжку, кропітку працю."

Перший тренер Вікторії, заслужений тренер України Олександр Радевич розповів Суспільному, що Вікторія була учасницею Європейських олімпійських ігор. Також дівчина брала участь у Чемпіонаті світу кілька разів серед юніорів. Там вона показала гарні результати, особливо в естафетній гонці.

"Протягом десяти років Вікторія у збірній команді України в основному складі. Цьогоріч — її перші Олімпійські ігри. Я думаю, що не останні. Вона якраз знаходиться у тому віці, коли можна ще років п'ять показувати найвищі результати", — розповів Олександр Радевич.

Проте під час перших стартів в Пекіні у Вікторії виникли труднощі. Складні погодні умови на великій висоті. Спортсмени бігли 15-кілометрову гонку, скіатлон. На першому колі у Вікторії пішла носом кров. Їй пропонували зійти з дистанції, проте вона добігла до фінішу.

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