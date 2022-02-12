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Частину міста перекрили: у Луцьку відбувся марш та смолоскипна хода
ПОЛІТИКАРегіони

Частину міста перекрили: у Луцьку відбувся марш та смолоскипна хода

Лариса Літвицька
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Частину міста перекрили: у Луцьку відбувся марш та смолоскипна хода Суспільне Волинь

В обласному центрі Волині відбувся смолоскипний "Марш правих традицій" на честь 128-ої річниці від дня заснування всеукраїнської громадської організації "Сокіл". Про це Суспільному розповів заступник голови організації Максим Левицький.

На час ходи рух транспорту в центрі Луцька перекрили. Колона учасників стартувала 12 лютого о 18:00.

Частину міста перекрили: у Луцьку відбувся марш та смолоскипна ходаСуспільне Волинь

На Театральному майдані учасники поклали квіти до пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні" та вшанували хвилиною мовчання загиблих в АТО/ООС.

Частину міста перекрили: у Луцьку відбувся марш та смолоскипна ходаСуспільне Волинь

Під час ходи вигукували українські гасла та пройшли із запаленими смолоскипами вздовж проспекту Волі, Театрального майдану, вулиці Лесі Українки, майдану Братський міст, вулиці Братковського, вулиці Кафедральної та завершили маршрут на площі перед Луцьким замком.

Частину міста перекрили: у Луцьку відбувся марш та смолоскипна ходаСуспільне Волинь

Зі слів співорганізатора, окрім волинян, на марш приїхали учасники різних громадських і політичних організацій зі Львова, Івано-Франківська, Києва, Черкас, Одеси, Харкова та Полтави.

Частину міста перекрили: у Луцьку відбувся марш та смолоскипна ходаСуспільне Волинь

"Ми зібрали тут ту кількість людей із різних організацій, які змогли приїхати зі всієї України. Це такий родинний захід, щоб відзначити свою річницю. У своїй діяльності ми зосереджуємо увагу на національно-патріотичному вихованні молоді", – зазначив Максим Левицький.

За безпекою під час ходи стежили 25 працівників поліції. Порушень громадського порядку не зафіксували, – розповіла Суспільному старша інспекторка Луцького районного управління поліції ГУНП в області Матвійчук Катерина.

Частину міста перекрили: у Луцьку відбувся марш та смолоскипна ходаСуспільне Волинь

Усього в "Марші правих традицій", зі слів старшої інспекторки Луцького райуправління поліції, взяли участь взяли орієнтовно 200 людей.

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