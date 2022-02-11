У Запоріжжі відкрилася виставка художника Закентія Горобйова

Близько 50 робіт київського художника Закентія Горобйова презентували на персональній виставці "Метод Пошуку" у Запоріжжі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Лисенко із виставкової зали Туристичного центру Запоріжжя.

В експозиції представлені чотири проєкти, які створювалися у різних країнах: Німеччині, Польщі та 2 проєкти у Києві, зазначив Закентій Горобйов.

"Тут таке поєднання летерингу, каліграфії. Тобто щось є від стріт-арту, щось від графічного дизайну. В мене є загальна філософія пов'язана з роботами. Це прийняття їх на трьох рівнях: першій рівень, це сприйняття реципієнтом, людиною, яка дивиться, самої плями", — каже автор.

Фото: Суспільне Запоріжжя Закентій Горобйов

"По перше яскраво дуже, зараз знаєте яскравих кольорів не вистачає. Мені подобається концепція, мені подобається зчитувати посил з кожної картини", — каже відвідувачка виставки Світлана Шевченко.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Як повідомила директорка з розвитку та зв'язків з громадськістю резиденції "Бірючий" Олена Сперанська виставка триватиме до 14 березня.

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