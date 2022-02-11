Сумчанки стартували на чемпіонаті України з індорхокею: перші результати

Сумчанки беруть участь у чемпіонаті України з індорхокею. Змагання серед дівчат 2006-2007 років народження розпочалися 11 лютого в Борисполі.

Беруть учать у чемпіонаті сім команд — з Борисполя, Полтави та Сум. Чотири з них з них представляють Суми – це три команди спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи "Динамо" та команда обласної спортшколи.

У стартовому матчі чемпіонату перша команда СДЮСШОР "Динамо" перемогла першу команду збірної Полтави з рахунком 8:2. Друга команда Полтави з рахунком 0:15 програла бориспільській ДЮСШ “Колосок”. Команда сумської ОДЮСШ з рахунком 2:0 перемогла третю команду “динамівок”. З рахунком 3:0 “Колосок” взяв гору над другою командою "Динамо". СДЮСШОР "Динамо-1" з рахунком 10:3 обіграла сумську ОДЮСШ. Третя команда "Динамо" та перша команда збірної Полтави завершили матч внічию (1:1), а у серії булітів сильнішими (2:0) були сумчанки. Матч СДЮСШОР “Динамо-2” — Збірна комнада міста Полтави-2 завершився з рахунком 10:4.

Триватимуть змагання три дні.

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