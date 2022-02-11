Мешканці будинку у Запоріжжі п'ять діб без газу

П'яту добу немає газу у 25 квартирах будинку № 157-А по вулиці Чарівній у Запоріжжі. Без газопостачання – п'ять стояків. Про відключення людей не попередили. За словами місцевих мешканців, через борги окремих квартир, без газу залишились і ті, хто сплачує вчасно.

Про це мешканці будинку розповіли кореспондентці Суспільного Запоріжжя Ользі Ларіоновій.

На газових стояках будинку №157 встановлені пломби. Жителі кажуть: газ відключили в понеділок, 11 лютого, і з того часу вони намагаються з’ясувати причину відключення, а також, коли відновлять газопостачання.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Працівники “Запоріжгазу” пояснили ситуацію проведенням аварійних робіт на газогоні, каже подружжя Кравчуків.

"Були аварійні роботи. А в керуючій компанії нашого будинку сказали, що нічого не знають про ці аварійні роботи. Обходу квартир також не було. Ми написали скаргу на Урядову гарячу лінію, дзвонили на службу “15-80”, там нам сказали, що нічим допомогти не можуть. Зараз будемо писати заяву до прокуратури, тому що газу немає, і що нам далі робити?", — каже Наталія Кравчук.

Фото: Суспільне Запоріжжя Наталія та Олексій Кравчуки

"Думали: до вечора потерпимо. На другий день у міськгазі вже ніхтоне бере слухавку. Довелось купити електричну плитку. Але дуже не зручно. У нас двоє малих дітей. Як їх годувати? Газу немає, і немає рішення цієї проблеми", — каже Олексій Кравчук.

Якщо газ відключили через заборгованість “Запоріжгазу” окремих людей, за це не мають відповідати ті, хто регулярно оплачує комунальні послуги, кажуть місцеві жителі. Не мають юридичного права й впливати на боржників.

Фото: Суспільне Запоріжжя

11 лютого у пресслужбі “Запоріжгазу" Суспільному відповіли: у будинку №157-А по вулиці Чарівній ліквідували аварійну ситуацію, але процедура підключення газу вимагає доступу до кожної квартири:

"За цією адресою був виток газу. Наша аварійна служба приїхала і ліквідувала його. І потім починається процедура підключення газопостачання. У тих стояках, де є падіння тиску на манометрі при підключенні газу, правила забороняють підключати газ. Нам необхідно провести контрольне опресування й потрапити до кожної квартири, перевірити газові прилади та газопроводи. Після цієї процедури ми можемо пустити газ. На сьогодні не всі нас допустили до своїх осель", — сказала Наталія Гринь, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ "Запоріжгаз"

Фото: Суспільне Запоріжжя

Комунальникам необхідно надати доступ до всіх квартир відключених стояків, аби перевірити тиск у газогоні, каже вона:

"Можна ввечері викликати аварійну службу “104”, і наша аварійна служба приїде і перевірить стояк. Але нам потрібний доступ до кожної квартири. Бажано, щоб люди згрупувалися — ті, хто не може вдень допустити наших фахівців. Щоб не кожен викликав, тому що це вже не аварійна ситуація, а планова перевірка", — додала Наталія Гринь.

Сьогодні зранку у будинку газовики перевіряли стояки. Продовжать працювати й у понеділок, повідомили у "Запоріжгазі".

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