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Мешканці будинку у Запоріжжі п'ять діб без газу
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Мешканці будинку у Запоріжжі п'ять діб без газу

Денис Астаф'єв Ольга Ларіонова
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Мешканці будинку у Запоріжжі п'ять діб без газу Фото: Суспільне Запоріжжя

П'яту добу немає газу у 25 квартирах будинку № 157-А по вулиці Чарівній у Запоріжжі. Без газопостачання – п'ять стояків. Про відключення людей не попередили. За словами місцевих мешканців, через борги окремих квартир, без газу залишились і ті, хто сплачує вчасно.

Про це мешканці будинку розповіли кореспондентці Суспільного Запоріжжя Ользі Ларіоновій.

На газових стояках будинку №157 встановлені пломби. Жителі кажуть: газ відключили в понеділок, 11 лютого, і з того часу вони намагаються з’ясувати причину відключення, а також, коли відновлять газопостачання.

Мешканці будинку у Запоріжжі п'ять діб без газуФото: Суспільне Запоріжжя

Працівники “Запоріжгазу” пояснили ситуацію проведенням аварійних робіт на газогоні, каже подружжя Кравчуків.

"Були аварійні роботи. А в керуючій компанії нашого будинку сказали, що нічого не знають про ці аварійні роботи. Обходу квартир також не було. Ми написали скаргу на Урядову гарячу лінію, дзвонили на службу “15-80”, там нам сказали, що нічим допомогти не можуть. Зараз будемо писати заяву до прокуратури, тому що газу немає, і що нам далі робити?", каже Наталія Кравчук.

ГазгазФото: Суспільне Запоріжжя

Наталія та Олексій Кравчуки

"Думали: до вечора потерпимо. На другий день у міськгазі вже ніхтоне бере слухавку. Довелось купити електричну плитку. Але дуже не зручно. У нас двоє малих дітей. Як їх годувати? Газу немає, і немає рішення цієї проблеми", каже Олексій Кравчук.

Якщо газ відключили через заборгованість “Запоріжгазу” окремих людей, за це не мають відповідати ті, хто регулярно оплачує комунальні послуги, кажуть місцеві жителі. Не мають юридичного права й впливати на боржників.

Мешканці будинку у Запоріжжі п'ять діб без газуФото: Суспільне Запоріжжя

11 лютого у пресслужбі “Запоріжгазу" Суспільному відповіли: у будинку №157-А по вулиці Чарівній ліквідували аварійну ситуацію, але процедура підключення газу вимагає доступу до кожної квартири:

"За цією адресою був виток газу. Наша аварійна служба приїхала і ліквідувала його. І потім починається процедура підключення газопостачання. У тих стояках, де є падіння тиску на манометрі при підключенні газу, правила забороняють підключати газ. Нам необхідно провести контрольне опресування й потрапити до кожної квартири, перевірити газові прилади та газопроводи. Після цієї процедури ми можемо пустити газ. На сьогодні не всі нас допустили до своїх осель", сказала Наталія Гринь, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ "Запоріжгаз"

ГазгазФото: Суспільне Запоріжжя

Комунальникам необхідно надати доступ до всіх квартир відключених стояків, аби перевірити тиск у газогоні, каже вона:

"Можна ввечері викликати аварійну службу “104”, і наша аварійна служба приїде і перевірить стояк. Але нам потрібний доступ до кожної квартири. Бажано, щоб люди згрупувалися — ті, хто не може вдень допустити наших фахівців. Щоб не кожен викликав, тому що це вже не аварійна ситуація, а планова перевірка", додала Наталія Гринь.

Сьогодні зранку у будинку газовики перевіряли стояки. Продовжать працювати й у понеділок, повідомили у "Запоріжгазі".

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