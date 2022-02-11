У Луцьку стартував Чемпіонат України "Дитяча ліга" з волейболу

У Луцьку, у спортзалі обласної дитячої-юнацької спортивної школи відбувся другий тур Чемпіонату України з волейболу серед дівчат 2007-го року народження, – розповів Суспільному головний суддя Костянтин Жигун.

За перемогу у другому турі спортивного поєдинку змагалося шість команд: Луцьк, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Рівне та збірна Рівненської області.

Суспільне Волинь

Вихованки волинської спортшколи зіграли у першому матчі із волейболістками Івано-Франківська. Перемогу здобули івано-франківські спортсменки, з рахунком 3:1.

Суспільне Волинь

"Ця гра не є вирішальною. З таких ігор можна зробити багато корисних висновків, і я думаю, це піде нам на користь на майбутні ігри", – каже тренерка команди волинянок Олена Алексєєва.

Тренер Івано-Франківської команди "Олімпія – ДЮСШ 2" Юрій Кваснюк розповів, що, незважаючи на перемогу, команді є над чим працювати.

Чемпіонат України "Дитяча ліга" з волейболу триватиме у Луцьку три дні. За результатами другого туру, оголосять команди, які змагатимуться за участь у фіналі.

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