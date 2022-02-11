Стати законним подружжям у День закоханих у Вінниці вирішили 23 пари молодят. Про це Суспільному розповіла начальниця міського відділу РАЦС Оксана Масна.

Чотирнадцять із них подали документи на офіційну церемонію, ще дев'ять пар зареєструють "шлюб за добу".

"Так багато бажаючих в цей день, тому що молодята хочуть відчувати підтримку святого Валентина і вірити, що це чарівна чотирнадцятка. Така кількість пар була і минулого року", — каже Оксана Масна.

Працюватиме РАЦС до 20:00.

"Магічна дата"

Психологиня Тетяна Гнатюк каже, що рішення одружитися має бути обдуманим та рішучим.

"До кожної ситуації, до кожного прийнятого рішення потрібно підходити індивідуально, до прийняття рішення одружитися 14 лютого, до прийняття рішення швидкого шлюбу. Адже кожні стосунки й партнери в них є особливі. Для деяких — це віра, що укладений шлюб 14-го буде міцнішим. Та насправді це всього лише стереотип. І немає конкретної дати, про яку можна чітко стверджувати, що вона принесе щастя парі", — каже Тетяна Гнатюк.

Щасливе життя, розповідає психологиня, залежить від партнерів та від кожної людини особисто.

"Міцність шлюбу залежить від того, як партнери підходять один одному, які мають погляди та стилі життя, темпераменти, на скільки щасливі, як розуміють один одного. Взагалі, швидкий шлюб суперечить одному з базових принципів створення сім'ї — це відповідальності", — каже психологиня.

Рішення про входження в шлюбні стосунки, на думку Тетяни Гнатюк, має бути виваженим, перевіреним часом та обміркованим. Адже це — фундамент подальшого спільного життя, каже психологиня.

Документи необхідні для подачі заяви на реєстрацію шлюбу:

Оригінали документів: