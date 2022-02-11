Арт-терапію організували для вихованців спеціальної школи у Сумах

Майстер-клас з малювання кольоровою крейдою для вихованців спеціальної школи організували 10 лютого в Сумській обласній бібліотеці. Захід відбувся в просторі "Резиденція тиші", що створили в закладі місяць тому.

Зі школи підлітки прийшли з заготовленими завчасно ескізами. Тематика робіт – тиша, радість і дитячі мрії. Малюють під музику.

Вікторія Аксьонова - вихованиця Сумської спеціальної школи, малює свою мрію - Ейфелеву вежу. Дівчина розповідає: "Майстер-клас мені дуже подобається, тому що тут тиша, можна спокійно помалювати. Ми тут виступаємо, а ще тут дуже гарно".

Артем Багінський - вихованець Сумської спеціальної школи вирішив малювати підводний світ, риб, водорості.

Для цих дітей малювання – це і частина терапії, говорить їхній учитель Андрій Левік. Чоловік розповідає: "Дуже важлива арт-терапія: і театральна, і ізо-терапія. Дітки поринають у світ заспокоєння, вони мріють в цей час, вони щось уявляють яскраве, гарне в житті, для них це дуже необхідно".

Обласна бібліотека понад п’ять років співпрацює із сумською спеціальною школу, запрошуючи її вихованців на різні заходи, розповіла бібліотекарка Лариса Пермінова.

Майстер-клас з малювання – це п’ятий захід, що відбувається у просторі "Резиденція тиші". Концепцію простору сумські бібліотекарі презентували у конкурсі на найкращий офлайн-проект, перемогли та отримали на реалізацію 1000 євро. Простір включає аудіообладнання, крісла-мішки, каремати та ширми.

Наступний захід, який запланували в "Резиденції тиші" в бібліотеці – це інтерактивний майстер-клас з малюнкового театру "Камішібай" для дітей 4-9 років. Його тут планують організувати приблизно за тиждень.

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