До будинку 80-річної пенсіонерки Деніз Гольт у селищі Лінкольнвуд американського штату Іллінойс увірвався чоловік із погрозами. Через це жінка не надіслала розв’язання гри у слова Wordle — її донька, яка живе в іншому штаті, запідозрила, що щось сталося, і викликала поліцію.

Про це повідомляє CBS Chicago.

Подія сталася ще 5 лютого. Гольт пригадує, що незнайомий оголений чоловік розбив вікно дому і через нього заліз до жінки в ліжко з ножицями в руках. Він змусив її піти з ним у душ, потім вимкнув телефонний зв’язок і взяв два ножі х кухні. Зрештою чоловік замкнув Гольт у підвалі.

"Я була в шоці… Я не думала, що виживу", — ділиться Гольт.

У цей час старша донька жінки Мередіт Гольт-Колдуелл почала підозрювати, що з її матір’ю щось не так. Вона не прочитала її повідомлення на телефоні, а ще — не надіслала розв’язку гри Wordle, де потрібно за шість спроб вгадати слово з п’яти літер.

"Я не надіслала старшій доньці вранці розв’язку гри Wordle, і це її збентежило", — каже Деніз Гольт.

Мередіт сповістила інших рідних, і ті викликали поліцію до будинку Деніз. Після обшуку будинку вони затримали чоловіка, який вдерся в оселю пенсіонерки — 32-річного Джеймса Дейвіса-третього. За попередніми даними, він має проблеми із психічним здоров’ям.

Затриманому висунули звинувачення у вторгненні в приватне помешкання з небезпечною зброєю, викрадення людини і напад на працівника правоохоронних органів. Деніз Гольт, яка пробула в заручниках 17 годин у темному підвалі, зараз почувається добре.

"У житті б не подумала, що таке зі мною відбувалося, але це правда. Мені дуже пощастило", — каже пенсіонерка.

Що відомо

Wordle — це онлайн-гра, яку розробив програміст Джоша Вордл. Її суть — потрібно вгадати англійське слово з п’яти літер із шести спроб. Якщо ви вгадали, в якому місці стоїть певна літера, вона підсвічується зеленим кольором. Якщо вгадали літеру, але не місце — жовтим. Слово змінюється раз на день. Гра стала популярною: у січні в неї грали три мільйони людей.

З жовтня 2021 року, коли з’явилася онлайн-версія Wordle, гра була безкоштовною. У лютому 2022 року видання The New York Times оголосило про придбання гри за "семизначну суму". Поки що Wordle безкоштовна, але потім NYT планує додати її до своїх ігор і кросвордів, що доступні за платною підпискою.

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