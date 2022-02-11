Міжнародне агентство тестування (ITA) підтвердило, що допінг-проба фігуристки ОКР Каміли Валієвої дала позитивний результат, про що раніше повідомляли ЗМІ. Міжнародний олімпійський комітет оскаржить рішення.

Про це йдеться в заяві ITA.

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) ще 25 грудня 2021 року взяло пробу у Валієвої під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. Але лабораторія в Стокгольмі, акредитована при Всесвітньому антидопінговому агентстві, повідомила про позитивну пробу лише 8 лютого. Після цього

У допінг-пробі Валієвої виявили речовину триметазидин — препарат, який використовується під час порушень роботи серця. З 2015 року спортсменам його заборонили вживати як під час змагань, так і поза ними, оскільки він може використовуватися для стимулювання роботи серця.

Після підтвердження позитивної допінг-проби РУСАДА одразу ж усунуло Валієву від усіх спортивних змагань включно з Олімпіадою (оскільки проба бралася за межами Олімпіади, така компетенція була саме в російського органу).

Фігуристка оскаржила це рішення в дисциплінарному комітеті РУСАДА, який 9 лютого його скасував. Міжнародний олімпійський комітет, однак, вирішив оскаржити рішення РУСАДА в Спортивному арбітражному суді. Його ухвали чекають до 15 лютого — тоді має відбутися чергове змагання за участі Валієвої.

Як зазначають джерела "Коммерсанта", оскільки Валієвій 15 років, вона потрапляє в категорію "захищених спортсменів" — тобто навіть у разі рішення на користь МОК може відбутися не усуненням від змагань, а, приміром, попередженням.

Що відомо

Якщо результати всієї збірної ОКР з фігурного катання дискваліфікують, найімовірніше, "золото" перейде США, Японія отримає "срібло", а на третю сходинку п'єдесталу підніметься Канада. ОКР може втриматися на п'єдесталі, якщо будуть анульовані результати лише в чоловіків або в танцях, але жінки або пари точно позбавлять ОКР шансів на медаль.

Уже третю Олімпіаду в якості покарання за масові порушення антидопінгових правил збірна Росії не має права виступати під назвою "Росія" та використовувати російські прапор і гімн .

. На початку минулих зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані відбулася схожа історія з командою ОАР . Позитивний допінг-тест виявили в керлінгіста Алєксандра Крушельницького. Через це його змішану пару з Анастасією Бризгаловою позбавили "бронзи".

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