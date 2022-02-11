Австралія оголосила коал видом, якому загрожує зникнення

Федеральний уряд Австралії визнав коал видом, який перебуває під загрозою зникнення в трьох штатах країни. Причиною такого рішення назвали зміни клімату, знищення природних місць мешкання тварин і поширення серед них хвороб.

Про це повідомляє австралійське видання ABC News.

Раніше з 1999 року коали вважалися в Австралії "вразливим" видом. Тепер же, зі зміною статусу, їхньому збереженню надаватимуть більший пріоритет, пояснила міністерка у справах довкілля країни С’юзан Лей. Зокрема уряд звернувся до Державного об'єднання наукових і прикладних досліджень з проханням розробити мапу з місцями проживання коал та їхньою кількістю.

За оцінками уряду, у прибережних східних штатах Новий Південний Уельс та Квінсленд і на Австралійській столичній території мешкає близько 180 тисяч коал. А проте, за оцінками Фундації коал Австралії, станом на вересень 2021 року там було 32-58 тисяч коал — тобто на понад 40% менше, ніж у 2018-му.

"Коали спершу стали вразливим видом, а потім, протягом десятиліття — видом, що перебуває під загрозою. Украй швидко. Вітаємо рішення уряду, та воно не зупинить скорочення популяції коал, якщо не будуть посилені закони й захищені природні домівки цих тварин", — заявив представник Всесвітнього фонду дикої природи в Австралії Стюарт Бланш.

Коали живуть не лише в Новому Південному Уельсі, Квінсленді й Австралійській столичній території, а й у штатах Південна Австралія та Вікторія, але федеральний уряд поки не вважає, що їхня чисельність там скорочується. За даними влади Нового Південного Уельсу, до 2050 року коали у штаті можуть взагалі вимерти.

Однією з головних причин скорочення популяції коал стали чагарникові пожежі в Австралії у 2019-2020 роках, які знищили місця їхнього мешкання (близько чверті) і в яких безпосередньо гинули тварини (за оцінками — до п’яти тисяч). Зміни клімату не лише збільшують імовірність таких пожеж, а й погіршують якість евкаліптового листя, якими коали харчуються.

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