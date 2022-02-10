Сумчанина Олександра Сметаненка викликали у юнацьку збірну з футзалу

Визначили список гравців юнацької збірної України (U-19) на матчі проти команди Іспанії. Про це 10 лютого повідомляє сайт асоціації футзалу України.

Головний тренер юнацької збірної Віталій Одегов визначив футзалістів, викликаних на матчі, які 15-16 лютого відбудуться у місті Лас-Росас. Серед чотирнадцяти футзалістів є ім’я гравця академії футзалу футзального клубу "Суми" Олександра Сметаненка.

Перед матчами в Іспанії команда з 12 до 14 лютого проведе навчально-тренувальний збір у Броварах, а після – вирушить на товариські поєдинки.

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