Посольство Республіки Білорусь в Україні звернулася з Нотою протесту до українського МЗС через заміну перед будівлею мерії у Дніпрі державного прапора Білорусі символом національного руху країни — біло-червоно-білим прапором. Про це повідомляється на сайті посольства.

“Білоруська сторона розглядає те, що відбулось, як цинічний прояв недружнього ставлення до суверенної білоруської нації і акт державного вандалізму з боку української влади, що грубо порушує основні принципи міжнародного права – принцип суверенної рівності держав і принцип невтручання у внутрішні справи держав, а також норми міжнародних відносин, прийнятих у цивілізованому світі, дипломатичній і протокольній практиці”, — йдеться у документі.

Білоруська сторона вимагає повернути державний прапор Республіки Білорусь на місце, принести офіційні вибачення й розслідувати “факт паплюження державних символів іноземної держави”, відзначили у посольстві.

Напередодні у дипустанові повідомили, що посол Білорусі Ігор Сокол звернувся до мера Дніпра Бориса Філатова із заявою, що рішення мерії змінити прапор перед будівлею установи “ображає найкращі почуття більшості білорусів”.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі перед мерією поміняли прапор білоруської громади: червоно-зелений прапор з орнаментом було замінено на біло-червоно-білий.

Про це , зокрема, написав мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.

"Для когось добре, можливо, для когось погано. Прапор білоруської громади перед мерією замінили на біло-червоно-білий", — написав Філатов.

Він нагадав, що у 2019 році молодіжний проект "Алеї багатонаціонального міста" став переможцем міської програми участі у фінансуванні. Біля міської ради з'явилися прапори Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини та прапор кримських татар.

За словами політика, це була не ідея чиновників, а народна ініціатива, що об'єднує всі національні громади, які проживають у Дніпрі.

"Після маніпулятивних заяв, погроз і всієї тієї нісенітниці спаленого розуму, яку говорив Олександр Григорійович (Лукашенко — ред.) про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом замінили на біло-червоно-білий", — пояснив Філатов.

Він додав, що йдеться про місцеве самоврядування, яке не втручається в політику і зовнішні справи держави.

"Але ми не можемо перешкоджати нашим громадянам, які висловлюють свою позицію, а особливо в рамках проекту Бюджету участі", — написав мер Дніпра.

За його словами, Дніпро розлучився з нинішнім політичним режимом Білорусі на користь символу національного руху зі столітньою історією.

Фото: Facebook Бориса Філатова

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