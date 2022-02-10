На Одещині суд визнав винним 17-річного одесита в розбійному нападі та умисному вбивстві 14-річної Дарини Дробот. Хлопця ув'язнили на 15 років. Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Неповнолітнього визнали винним за п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Прокурори у суді довели, що у листопаді 2019 року засуджений та потерпіла перебували в одній компанії території Лиманського району. Хлопець в нетверезому стані почав бити та душити 14-річну, а потім забрав телефон та втік. Дівчина померла на місці.

Як раніше зазначали у поліції, обвинувачений захотів вступити з дівчиною в статевий зв'язок, але та відмовила. Він почав її бити по обличчю, а коли дівчина впала, то продовжив бити ногами. Після цього він нібито знову спробував зґвалтувати дівчину, проте не зміг. Він забрав її мобільний телефон і пізніше здав у ломбард.

Що відомо

3 листопада 2019 року мертву 14-річну дівчинку знайшли у лісосмузі на території Лиманського району, що на Одещині. Про зникнення мати дівчинки повідомила за день до події. У компанії, з якою відпочивала дівчина, розповіли, що вони усі разом були за містом, а потім дівчина кудись пішла. Не дочекавшись їхнього повернення, решта роз’їхалися по домівках.

Того ж дня поліція затримала 15-річного одесита, який перебував на профілактичному обліку у поліції та був засуджений до умовного терміну за грабіж.

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