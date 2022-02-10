Перший Східний окружний військовий суд Краснодарського краю Росії 10 лютого виніс вирок у так званій справі "підриву будівлі ФСБ у Minecraft". 16-річний Микита Уваров отримав п’ять років колонії, двоє його товаришів — три й чотири роки умовно.

Про це повідомляє "Новая газета".

У червні 2020 року правоохоронці в російському Канську затримали трьох тоді 14-річних підлітків разом із Уваровим за розклеювання листівок із Азатом Міфтаховим — аспірантом Московського державного університету, який у 2021 році був засуджений до шести років колонії нібито за виготовлення вибухового пристрою.

У телефонах Уварова і його товаришів знайшли листування, де вони обговорювали ідею підірвати будівлю Федеральної служби безпеки в комп’ютерній грі Minecraft, критикували російську владу і фільмували, як підривають петарди і розпалюють багаття в закинутих будівлях.

Після цього хлопців звинуватили в "організації терористичного угруповання" (пізніше це звинувачення зняли через відсутність складу злочину) і "навчанні з метою здійснення терористичної діяльності", а потім — у виготовленні та зберіганні вибухових речовин. Рідні підлітків розповідали журналістам, що на них і сім’ї чиниться тиск.

В останньому слові на суді 7 лютого Микита Уваров заявив, що не причетний до терористичної діяльності. "Якщо мені дадуть реальний вирок, я буду відбувати його з чистою совістю й гідністю. Я буду спокійний, оскільки ніколи не вчив своїх друзів поганому, я не був їхнім лідером, ми були на рівних і просто дружили", — сказав хлопець.

Прокуратура просила суд призначити Уварову дев’ять років позбавлення волі, а його друзям — шість із половиною років і шість років та п’ять місяців виховної колонії. Зрештою суд визнав Уварова винним у "підготовці до терористичної діяльності", а решту двох засудив лише за "виготовлення" і "зберігання" вибухівки.

Адвокат хлопців Владислав Васін заявив "Новой газете", що буде оскаржувати рішення в Апеляційному військовому суді. Тому Уварова поки не відправлять у колонію – він, як і до цього, перебуватиме в слідчому ізоляторі №5 Канська.

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