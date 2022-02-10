На сайті Луцької міської ради опублікували проєкт рішення про впорядкування проїжджих частин вулиць та прибудинкових територій, на яких розміщені обмежувачі руху.

В міськраді зазначили, що стовпці, бетонні блоки та різноманітні конструкції перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки.

Згідно з проєктом рішення, пропонують демонтувати самовільно встановлені обмежувачі руху за 15 адресами:

вул. Братковського, 1 (стовпці, бетонний блок);

вул. Братковського, 9 (стовпці, бетонний блок);

вул. Братковського, 17 (металева конструкція);

вул. Гордіюк, 2 (напівсфери);

вул. Глушець, 1 (металева конструкція)

вул. Драгоманова, 3 (стовпці, бетонний блок);

вул. Драгоманова, 25 (стовпці);

вул. Кафедральна, 2 (стовпці, бетонний блок);

вул. Єршова (забетоновані шини);

вул. Єршова, 11 (юніпаркери);

вул. П’ятницька Гірка (юніпаркер, стовпці);

вул. Січова, 3а (стовпці);

пр-т Соборності, 13а (юніпаркери);

с. Забороль, вул. Шевченка (стовпці);

с. Великий Омеляник, вул. Волі (стовпці, шлагбаум).

Як зазначив у пояснювальній записці до проєкту рішення про демонтаж виконувач обов'язків керівника департаменту муніципальної варти міста Роман Кулик, на номер гарячої лінії "Групи швидкого реагування" постійно надходять звернення щодо самовільно встановлених конструкцій у дворах. Також з проханням прибрати стовпці до муніципалів звернулися медики швидкої та рятувальники.

Фото: Департамент Муніципальної Варти Луцька

Як розповів Суспільному заступник начальника управління інформаційної роботи міськради Олександр Олішевський, рішення про демонтаж та адреси, де його здійснять, мають затвердити члени виконкому. Наступне засідання відбудеться 16 лютого.

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