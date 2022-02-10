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Гранатомет, гранати та патрони. СБУ викрила схрон з боєприпасами у Запоріжжі
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Гранатомет, гранати та патрони. СБУ викрила схрон з боєприпасами у Запоріжжі

Денис Астаф'єв
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Гранатомет, гранати та патрони. СБУ викрила схрон з боєприпасами у Запоріжжі Фото: Національна поліція

Служба безпеки України та співробітники Нацполіції викрили схрон зі зброєю та боєприпасами на околицях Запоріжжя, неподалік траси регіонального значення.

Про це повідомили речник СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко та пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області

Про схрон поліцейських повідомили телефоном. Арсенал був схований у підвалі покинутого гаража по вулиці Ігоря Сікорського біля виїзду на автотрасу. 

Гранатомет, гранати та патрони. СБУ викрила схрон з боєприпасами у ЗапоріжжіФото: Національна поліція

Правоохоронці вилучили зі схрону:

  • протитанковий гранатомет РПГ-26;
  • 8 гранат РГД та Ф-1 із запалами;
  • майже 900 набоїв різного калібру.

Зброю та боєприпаси відправили на експертизу.

Гранатомет, гранати та патрони. СБУ викрила схрон з боєприпасами у ЗапоріжжіФото: СБУ

Слідчим відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці шукають осіб, які облаштували схрон та з'ясовують цілі використання арсеналу.

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