Гранатомет, гранати та патрони. СБУ викрила схрон з боєприпасами у Запоріжжі

Служба безпеки України та співробітники Нацполіції викрили схрон зі зброєю та боєприпасами на околицях Запоріжжя, неподалік траси регіонального значення.

Про це повідомили речник СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко та пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області

Про схрон поліцейських повідомили телефоном. Арсенал був схований у підвалі покинутого гаража по вулиці Ігоря Сікорського біля виїзду на автотрасу.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці вилучили зі схрону:

протитанковий гранатомет РПГ-26;

8 гранат РГД та Ф-1 із запалами;

майже 900 набоїв різного калібру.

Зброю та боєприпаси відправили на експертизу.

Фото: СБУ

Слідчим відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці шукають осіб, які облаштували схрон та з'ясовують цілі використання арсеналу.

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