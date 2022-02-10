Гранатомет, гранати та патрони. СБУ викрила схрон з боєприпасами у Запоріжжі

Служба безпеки України та співробітники Нацполіції викрили схрон зі зброєю та боєприпасами на околицях Запоріжжя, неподалік траси регіонального значення.
Про це повідомили речник СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко та пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області
Про схрон поліцейських повідомили телефоном. Арсенал був схований у підвалі покинутого гаража по вулиці Ігоря Сікорського біля виїзду на автотрасу.
Правоохоронці вилучили зі схрону:
- протитанковий гранатомет РПГ-26;
- 8 гранат РГД та Ф-1 із запалами;
- майже 900 набоїв різного калібру.
Зброю та боєприпаси відправили на експертизу.
Слідчим відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці шукають осіб, які облаштували схрон та з'ясовують цілі використання арсеналу.