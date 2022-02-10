У Харкові горить дах нежитлової будівлі: що відомо

На вулиці Георгіївській, 10 в Основ'янському районі Харкова сталася пожежа у двоповерховій будівлі.

За попередніми даними, у будівлі тривав ремонт.

"Горить дах, там якісь роботи ремонтні проводилися, напевно, покрівля", — сказав Суспільному заступник начальника Головного управління рятувальників у Харківській області Анатолій Торяник.

Попередньо, травмованих і загрози поширення вогню немає.

Доповнено 11:03. За словами речника обласного управління рятувальників Євгена Василенка, на момент загоряння у будівлі перебували будівельники. Вони евакуювалися.

"Виклик надійшов о 9:49 про пожежу у двоповерховій будівлі, яка будується. Вона належить приватній особі. Горить дах та дерев'яні конструкції перекриття. Площа пожежі складає близько 500 квадратних метрів", — уточнив Василенко.

За його словами, на місці пожежі працюють 30 рятувальників на восьми одиницях техніки.