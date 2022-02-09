Навчали гасити пожежі, надавати домедичну допомогу постраждалим та правилам евакуації. Рятувальники організували майстер-клас 9 лютого у Сумській початковій школі № 30, що на вулиці Івана Сірка.

Спочатку рятувальники демонструють освітянам правила поводження з вогнегасниками.

Говорять, що якби працівники установ вміли ними користуватися, кількість пожеж була б нижчою. Далі показують, як саме гасити загоряння.

Учні 30-ї початкової школи останні три тижні навчаються дистанційно. На подвір’ї школи зібралися близько 30 працівників закладу.

"Нещодавно в цьому закладі ми відпрацьовували евакуацію, а сьогодні вирішили поєднати більш практичні елементи", - розповів речник ДСНС в Сумській області Олег Стрілка.

Хірург державної служби з надзвичайних ситуацій також нагадав присутнім правила першої домедичної допомоги.

Серед працівників, які прийшли на навчання - підсобна працівниця Любов Семишкур.

"Ми із задоволенням погодились, щоб нагадати собі, а також всім працівникам про заходи безпеки поводження при пожежі, під час нещасних випадків. Для нас це було корисно, повчально, згадали навички", - говорить вона.

Востаннє проходила навчання ще в інституті, згадує вчителька початкових класів Лілія Корабельська."З роками забувається. Це було дуже корисно дізнатися, ще раз подивитися, згадати. Я думаю, що рано чи пізно в житті знадобиться – і в своєму житті, і можливо, ми цей досвід передамо іншим людям", - переконана вона.

Що відомо

За інформацією співробітників ДСНС України в Сумській області, з початку 2022 року на Сумщині сталося 107 пожеж. На них загинули 12 людей.

Серед об’єктів загоряння у 2021-22 роках не було навчальних закладів.

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