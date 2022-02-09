У Комунарському районі по вулиці Культурній вже місяць, як призупинені роботи з розширення проїжджої частини, це створює незручності жителям прилеглих будинків.

Про це Суспільному розповів місцевий житель Валентин Окунєв.

За його словами, верхній шар асфальту знятий, на тротуарі залишилися бетонні плити. Щоб перейти дорогу людям доводиться ходити по проїжджій частині. Міська влада розпочала реконструкцію: частину тротуару планують забрати під розширення дороги.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Жителька приватного сектора по вулиці Культурній, 141, Ольга Бондаренко каже, складно вийти з двору:

"Коли вони починали роботу ми вийшли та попросили виконроба зробити так, аби нам був заїзд для швидкої, не дай боже вона повинна під’їхати. Ми тут мешкаємо, нам потрібно щось підвезти до будинку. От холодильник ми купили, я що повинна його звідси нести на руках? Нам відповіли ми від проєкту відступити не можемо", — розповідає вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ольга Бондаренко

Валентин Окунєв також мешкає на вулиці Культурній у будинку по сусідству. Каже, роботи розпочались торік 6 грудня, призупинились через два тижні й досі не відновились. Неодноразово звертався до Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міськради за роз’ясненнями.

"Про те, що буде взагалі будівництво я дізнався, коли почалося знищення зеленої зони. Тобто тут росли дерева, згідно з актом обстеження їх було 16. Згідно з містобудівною документацією на об’єкті має бути розміщений паспорт, який показує сутність робіт – як це буде відбуватись та які зміни відбудуться. Паспорт по теперішній час відсутній. Мною був поданий інформаційний запит, запит на роз’яснення взагалі, що відбувається і які роботи заплановані", — каже чоловік.

Фото: Суспільне Запоріжжя Валентин Окунєв

Розширення проїжджої частини необхідно, щоб зменшити рівень заторів, а великовантажний транспорт міг розвертатися у бік вулиці Культурної, — розповіла заступниця начальника відділу дорожньо-мостового господарства департаменту інфраструктури та благоустрою Юлія Константинова. За її словами, вони мають всі дозвільні документи щодо видалення дерев. Загальна вартість реконструкції, проєктних та будівельно-монтажних робіт — 2 мільйони 658 тисяч 388 гривень.

"Між департаментом інфраструктури та благоустрою укладено договір з підрядною організацією ТОВ "Еко планета 2021" на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту "Капітальний ремонт перехрестя по вулицях Культурна та О.Говорухи" в місті Запоріжжя. Договір укладено від 13 грудня 2021 року, завершення будівельних робіт 30 квітня 2022 року. Не можливо зараз виконувати роботи у зв’язку з тим, що земельне покриття повністю промерзле. Поновити мають десь в березні. Шумові щити на даному об’єкті в нас не заплановані", — каже вона.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Валентин Окунєв додає: під час ремонтних робіт був пошкоджений й колодязь, де знаходиться мережа водовідведення:

"Жоден з розробників не поцікавився, що це за споруда. Тобто вони прийшли розламали й кинули все. При цьому було демонтоване одне бетонне кільце і воно було зараховане, як будівельне сміття і заплановане до вивозу", — каже він.

Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Юлії Константинової, колодязь з водовідведенням не пошкоджені:

"Дане кільце бетонне і люк, які були раніше влаштовані, як казали мешканці будинку 141 по вулиці Культурна, був переданий власникам даного житлового будинку", — сказала вона.

Щоб дізнатися, яким є технічний стан водогону — журналісти Суспільного мовлення направили інформаційний запит до комунального підприємства Водоканал. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін.

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