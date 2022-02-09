У Луцьку облаштовують парковку біля Центрального ринку. Як на це реагують водії

У Луцьку поряд із Центральним ринком на вулиці Глушець, 1 триває облаштування комунального паркувального майданчика. 9 лютого на території встановили дорожні знаки про платну стоянку, – розповів Суспільному директор комунального підприємства "АвтоПаркСервіс" Олег Бахтай.

Стоянка біля ринку працюватиме з 7:00 до 16:00 і розрахована на 150 місць.

Зі слів Олега Бахтая, вартість однієї години паркування коштуватиме 10 гривень. Оплатити паркування можна буде через смс та за допомогою додатку SmartLutsk, який, зі слів комунальника, повноцінно запрацює до кінця лютого.

"На знаку буде встановлено табличку з QR-кодом, щоб скачати додаток. Також працюватимуть наші люди, які нестимуть інформаційну функцію, щоб показувати людям як зручно здійснити", – говорить Олег Бахтай.

Суспільне Волинь

Зі слів посадовця, ділянку на вулиці Глушець, 1 комунальному підприємству для облаштування паркувального майданчика міська рада передала в постійне користування в серпні минулого року.

Суспільне Волинь

Усього в Луцьку є два платних комунальних паркувальних майданчики: на вулиці Карпенка-Карого біля Варшавського ринку та на вулиці Кривий Вал – по 26 паркомісць на кожній стоянці. Цього року в місті мають намір облаштувати ще вісім платних парковок, – додав директор "АвтоПаркСервісу".

Про новий комунальний паркувальний біля Центрального ринку майданчик Суспільне поспілкувалося з водіями, які розповіли про доцільність платної стоянки та поділилися думками з приводу вартості паркування.

Що відомо

З 8 липня 2021-го в обласному центрі Волині зросла вартість користування платними міськими стоянками з восьми до 10 гривень за годину. До кінця 2021 року КП "АвтоПаркСервіс" планувало організувати шість комунальних майданчиків для платного паркування автомобілів.

Торік у грудні в Луцьку в бета-версії запустили роботу безплатного мобільного додатку "SmartLutsk". За допомогою застосунку на смартфоні водії мають можливість безготівково заплатити за місце на комунальній парковці.

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