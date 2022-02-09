Справа побиття школярок у Запоріжжі: 16-річна підозрювана залишається під вартою

9 лютого у Запорізькому апеляційному суді мали розглядати клопотання адвокатки підозрюваної Ксенії Тімченко щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Проте суд не відбувся.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник.

Судове засідання мало відбутися за апеляційною скаргою адвокатки підозрюваної Олени Безуглої щодо ухвали, винесеної 28 січня 2022 року.

Як йдеться в ухвалі, Шевченківський районний суд Запоріжжя задовольнив клопотання слідчого та продовжив Ксенії Тімченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 березня 2022 року.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Підозрювана була присутня на засіданні онлайн, до суду прийшов її батько Роман Панасенко:

"Це вже другий суд, який онлайн. Перед цим ми бачилися. Нам дають спілкуватися певний проміжок часу. Ну каже, що все гаразд. Вона маленька дівчинка, вона зробила хибний крок. Вона вже усвідомила і ми за нею приглянемо", - каже батько.

Втім розгляд апеляції відклали через неявку прокурора. Судове засідання перенесли на 16 лютого. До цього часу підозрювана залишається під вартою.

Що відомо

6 грудня 2021 року в місцевих Telegram-пабліках з'явилося відео побиття школярок у Шевченківському районі Запоріжжя, на якому чотири дівчини б'ють трьох та вимагають переказати гроші на банківську картку. Виявилося, що інцидент на відео стосується події, інформацію про яку було занесено до ЄРДР. Згодом поліція встановила особи чотирьох неповнолітніх, яких підозрюють в побитті школярок та вимаганні в них грошей. Однією з них була Ксенія Тімченко.

7 грудня 2021 року запорізькі слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину трьом неповнолітнім дівчатам у справі побиття школярок. 8 грудня суд ухвалив рішення взяти під варту Ксенію Тімченко. Її підозрюють також у крадіжці, грабежі, розбої та хуліганстві, вчинених відносно чотирьох неповнолітніх.

16 грудня 2021 року Запорізький апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваній у справі про побиття школярок Ксенії Тімченко. Адвокатка Олена Безугла подавала апеляційну скаргу щодо рішення Шевченківського районного суду Запоріжжя від 8 грудня.

Читайте також: Побиття школярок у Запоріжжі: батьки потерпілих розповіли подробиці

Постраждалій від побиття запорізькій школярці зробили операцію. Вона почувається добре

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram