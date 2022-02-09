Жителі та відпочивальники у смт Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області багато років потерпають від нестачі та низької якості води. Проєкт, який зараз перебуває у розробці, має з'єднати курорт з очисними системами районного центру — Мелітополя.

Про це в етері Українського радіо Запоріжжя розповіли голова Кирилівської сільради Іван Малєєв та народний депутат Сергій Мінько (виборчий округ №80 м. Мелітополя).

7 лютого проєктанти разом з чиновниками обговорили стан справ, зокрема, кілька варіантів прокладання трубопроводу. Його пропонують прокласти вздовж берега Молочного лиману, або вздовж траси. Другий варіант чиновники вважають більш прийнятним з огляду на зручність під час проведення робіт.

Щодо водопостачання, Кирилівській селищній раді наполягають на збереженні наявного водогону Шелюги-Кирилівка, та побудові ще однієї додаткової гілки, із можливістю забору дніпровської води, що забезпечить безперебійну подачу води на курорт.

Голова Кирилівської сільради Іван Малєєв зазначив, що наразі розпочалися роботи з розробки проєкту водовідведення та водопостачання — його проводить підрядник, що переміг у тендерному конкурсі.

Іван Малєєв

"Цей проєкт включає вакуумні колектори по косах Федотова та Пересип, напірний колектор від Кирилівки до Мелітополя, реконструкцію очисних споруд міста Мелітополь і будівництво водоводу Шелюги-Кирилівка — це все в одному проєкті", — каже селищний голова.

Втім Іван Малєєв додає: запланована реконструкція розв'яже проблему з водою лише у курортній зоні, але не допоможе мешканцям громади. В селищі відсутня центральна каналізація, заплановані роботи її побудови не стосуватимуться.

Реалізовувати проєкт планується коштом Кирилівської та Мелітопольської громади, обласного та державного бюджету, розказав Суспільному народний депутат Сергій Мінько. Автори проєкту розраховують на підтримку Офісу Президента та виділення коштів за програмою "Велике будівництво".

Зацікавленість Мелітополя у розбудові кирилівської інфраструктури, за словами Сергія Мінька невипадкова, адже у стратегії розвитку районного центру робиться ставка на туризм, а проблеми з водою у курортній зоні та пов'язані із ними екологічні обставини, значно знижують привабливість відпочинку на Азовському узбережжі.

Фото: Інформ.Зп Сергій Мінько

Окрім того, депутат зазначив, що пов'язати інфраструктуру Кирилівки та Мелітополя доцільно і з логістичної точки зору:

"Кирилівка — це курорт, який працює обмежений час, три місяці на сезон, тому очисні споруди у Кирилівці не доцільні. Тому є сенс зробити реконструкцію на базі Мелітопольських очисних споруд, з урахуванням накопичувача на узбережжі Азовського моря. Окрім того, буде не тільки побудована інфраструктура у Кирилівці, але й оновлена у Мелітополі", — каже Мінько.

Вартість робіт оцінюють у 500-700 мільйонів гривень. За словами нардепа, кінцева вартість залежатиме від остаточних розрахунків проєктантів, де будуть враховані діаметри труб та потужності й кількість помпових станцій. На проєктну частину робіт зараз виділено близько 10 млн грн.

За планами посадовців, до літа цього року проєкт має бути затверджений, також має відбутися експертиза для отримання дозволів на роботи. Паралельно ведуться переговори з залучення коштів. Сергій Мінько очікує, що безпосередньо будівництво має розпочатися вже цьогоріч. Щодо кінцевої реалізації, за його словами, цілком реально добудувати водогін у 2023 році.

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