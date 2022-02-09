Під час маршу у Луцьку тимчасово перекриють декілька центральних вулиць

Ввечері, 12 лютого, у Луцьку перекриють декілька вулиць центральної частини обласного центру. Розпорядження міського голови про перекриття руху опублікували на сайті Луцької міської ради.

З проханням призупинити рух до міської ради звернулася громадська організація, яка планує провести захід під назвою "Марш правих традицій".

Рух планують перекрити з 18:00 до 20:00 за маршрутом проходження колони учасників маршу:

проспект Волі;

Театральний майдан;

вулиця Лесі Українки;

майдан Братський міст;

вулиця Братковського;

вулиця Кафедральна;

площа перед Луцьким замком.

Згідно із розпорядженням міського голови, за громадським порядком під час заходу та перекриття руху стежитимуть патрульні та працівники управління Нацполіції області. Відділ транспорту міської ради зобов'язали сповістити про перекриття руху усіх перевізників, які обслуговують маршрути громадського.

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