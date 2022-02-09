Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою відкрити в Україні офіси компаній YouTube, Facebook (нині Meta) і Google, щоб контент в українському сегменті не модерувався з Росії. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Авторка петиції Люсьєн Шум стверджувала, що офіси ІТ-компаній, розташовані в Москві, "намагаються просувати проросійські наративи" на своїх платформах, водночас "блокуючи проукраїнські наративи".

"Наприклад, редакторськими добірками YouTube Music для українських користувачів керують із московського офісу. Російські співробітники вибирають російський контент, що впливає на зміст добірок для українців", — йшлося в петиції.

Також авторка звернення стверджувала, що YouTube, Facebook і Google не виконують норму "мовного закону", пов’язану з необхідністю показувати лише українськомовну рекламу на платформі.

"Ми просимо Президента України звернутись до вищевказаних компаній щодо відкриття офісів на території України та широко інформувати громадськість щодо зазначеної проблеми. Це дасть змогу модерувати інформаційний простір не шкодячи Україні, зменшить вплив РФ, а також буде сприяти розвитку українських креативних індустрій", — вважає вона.

Що відповів Зеленський

У відповіді на петицію Зеленський погодився, що проблема модерування соцмереж та сервісів "є важливим напрямом посилення національної безпеки в інформаційній сфері та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації".

Президент запевнив, що звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією "активізувати роботу" з відкриття в Україні офісів Google і Meta. І нагадав, що "неодноразово порушував це питання" на міжнародному рівні.

Так, у вересні 2021 року Зеленський провів відеоконференцію з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом, де попросив розглянути можливість відкриття офісу компанії в Україні.

"Наразі у зв’язку з тим, що з жовтня 2021 року Facebook та Instagram належать новоствореній компанії "Meta Platforms", планується офіційно поновити згадані звернення", — запевняє Зеленський.

Що стосується компанії Apple, то ще у червні 2021 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про відкриття її офісу в Києві. "Тепер компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україні і контролювати магазини офіційних дилерів", — повідомляв тоді чиновник.

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