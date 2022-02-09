Хорватія змінить дизайн монети в 1 євро. Зображення на ній, імовірно, вкрадене

Центральний банк Хорватії перегляне затверджений дизайн нової монети номіналом в одне євро після того, як один із фотографів звинуватив автора дизайну в плагіаті. Про це повідомляє балканський телеканал N1.

Дизайнер Степан Пранькович використав для оформлення реверсу монети зображення куниці. Вона вважається національною твариною Хорватії та свого часу дала назву нинішній хорватській валюті — куні (шкурками куниці розраховувалися в часи Середньовіччя).

За свій дизайн Пранькович отримав майже 10 тисяч євро винагороди і ще десь стільки ж за розробку зовнішнього вигляду двох інших монет.

Фото: Центральний банк Хорватії Дизайни монет євро, затверджені Центральним банком Хорватії

Але потім фотограф Єйн Ліч із Шотландії заявив, що на реверсі майбутньої хорватської монети зображена куниця, яку він колись зафільмував. А хорватські ЗМІ звернули увагу, що Пранькович у своєму Facebook просив підписників допомогти вирізати зображення з фото у Photoshop.

Після того опозиційні депутати і Асоціація дизайнерів Хорватії розкритикували конкурс Центрального банку на дизайн монети, заявивши, що він був погано і непрофесійно організований.

Фото: Єйн Ліч Фотографія куниці Єйна Ліча

Зрештою Пленькович відкликав спірний дизайн "через негативну атмосферу і тиск, якого він зазнав". Кошти, які чоловік отримав за перемогу на конкурсі Центробанку Хорватії, він, імовірно, також поверне. А установа вже оголосила про новий відбір дизайну монети.

Сам фотограф Єйн Ліч у коментарі хорватському виданню Jutarnji list зазначив, що не проти використання його фото як основи для дизайну монети, але хотів би отримати за це винагороду. "Знаю, що в Хорватії про це багато говорять. Можливо, організатори конкурсу зв’яжуться зі мною, і ми обговоримо ситуацію", — додав чоловік.

Хорватія з 1 січня 2023 року готується стати членом Єврозони і запровадити в себе євро. Відомо, що на монетах номіналом 10, 20 і 50 центів буде зображений фізик Нікола Тесла, а на монетах у п’ять, два та один цент — глаголиця.

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