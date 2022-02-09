Прокуратура міста Штендаль німецької федеральної землі Саксонія-Анхальт перевірить дії бізнесмена чеського походження Радіма Пассера, який розігнав авто на німецькому автобані до швидкості 417 км/год і зняв це на відео, яке виклав в інтернеті.

Про це повідомляє The Local.

На відео, викладеному ще 9 січня, Пассера зафільмував, як під час поїздки на своєму Bugatti Chiron з Берліна до Магдебурга (адміністративний центр Саксонії-Анхальт) він розігнав автівку до швидкості 417 кілометрів за годину.

"Дяка богу за безпеку й сприятливі обставини", — написав мільйонер в описі до відео і зазначив, що його він зафільмував ще в липні 2021 року. Наразі це один із найпопулярніших роликів на каналі Пассери, який зібрав майже 10 мільйонів переглядів (на момент написання новини).

У коментарях під відео чеського бізнесмена звинуватили в безвідповідальній поведінці, на що він відповів, що в Bugatti гарні гальма, а видимість на дорозі була хорошою.

Після того як на ролик звернули увагу німецькі ЗМІ, прокуратура Штендаля вирішила розпочати перевірку. Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінґ уже засудив дії Пассери і наголосив, що водій завжди повинен тримати авто "під контролем".

Німецьке законодавство не містить обмеження на швидкість авто. Але, згідно з кримінальним кодексом Німеччини, навіть водіння в безлюдній місцевості може бути порушенням, якщо водій "рухається на неналежній швидкості та в спосіб, який грубо порушує правила дорожнього руху".

У разі доведення вини Пассері загрожує до двох років позбавлення волі або штраф.

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