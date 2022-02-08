Our Atlantic: аб'юз, пісня "Моя любов" та історія гурту. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Про участь Our Atlantic у національному відборі на Євробачення, зміст конкурсної пісні "Моя любов", справжній вік учасників гурту та ставлення до конкурентів учасники розповіли ведучій Суспільне Культура Анні Тульєвій у новому випуску "Вотсап, Eurovision".
Учасники гурту розповіли, що слова про аб'юз у конкурсній пісні не стосуються нікого з них особисто, а "стосується кожного". Про мету свого виступу на Євробаченні учасники жартують, що після перемоги у Турині привезуть контрабандою сир пармезан в Україну. "Саме це є наша головна мета" — жартують вони.
Більше про гурт Our Atlantic дивіться у відеосюжеті:
Що відомо
- 24 січня, на пресконференції у Радіохабі Академії Суспільного мовлення оголосили список фіналістів Національного відбору на участь у Євробаченні-2022.
- Фіналістами стали: Alina Pash – Тіні забутих предків; Cloudless – All be alright; Kalush Orchestra – Stefania; Barleben – Hear My Words; Michael Soul – Demons; Our Atlantic – Моя Любов; Roxolana – GIRLZZZZ; Wellboy – Nozzy Bossy.
- Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Ведучими будуть Тимур Мирошниченко та Марія Єфросініна.
- Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займається компанія "Френдс Про ТВ", яка також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення Євробачення-2022 в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.
- До Суспільного надійшло 284 заявки на участь у Нацвідборі. 17 січня було оголошено 27 учасників, які потрапили до лонглиста Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.
- Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є місто Турин в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали — 10 та 12 травня.
- Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором Національного відбору на участь у 66-му Пісенному конкурсі Євробачення-2022.
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