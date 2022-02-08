У США 80-річна черниця зізналася у крадіжці 835 тисяч доларів з початкової школи. Її засудили до року та одного дня ув'язнення.

Жінка просила федерального суддю не відправляти її до в'язниці.

"Я згрішила, порушила закон і не маю виправдань", — сказала судді сестра Мері Маргарет Кройпер, колишня директорка католицької школи Святого Якова. Вона назвала свої злочини "порушенням моїх обітниць, заповідей, закону і, перш за все, священної довіри, яку багато хто довіряв мені", передає Los Angeles Times.

Жінка використала гроші на відпустки у Лас-Вегасі та озері Тахо.

За словами прокурорів, викрадені гроші могли покрити десятиліття навчання 14 учнів у школі, якій не вистачало коштів на екскурсії або нові книги та приладдя для класу.

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