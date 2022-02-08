Протягом тижня вихованці Сватівської обласної спеціальної школи навчаються дистанційно. Вперше за два роки діти із порушеннями слуху та інтелектуального розвитку спілкуються із вчителями на уроках онлайн, а завдання присилають на перевірку через месенджери. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Урок проходить онлайн за допомогою інтерактивної дошки. Під час дистанційного навчання діти мають на виконання домашньої роботи більше часу: замість одного – три дні.

"Дітям легше, звичайно, легше. Ми не встановлюємо регламент часу, даємо можливість подумати, але ж завдання вже приймаємо без помилок тому, що часу у них достатньо, щоб виконати правильно. Ну тим паче помилки бувають", — розповіла вчителька – дефектологиня Діна Рідченко.

Аби пояснити тему вчителька Людмила Міняйленко записує своїм п'ятикласникам відеоурок.

"Якщо одні діти швидше розуміють матеріал іншим трішки більше треба. І, якщо дитина щось не розуміє і батьки не можуть допомогти то вони мені у Вайбері пишуть повідомлення і я тоді з ними зв'язуюсь індивідуально та у відеорежимі пояснюю мімікою і підручним матеріалом", — розповіла вчителька української мови та літератури та української жестової мови Людмила Міняйленко.

Під час дистанційної роботи молодші класи онлайн мають не більше двох занять, які тривають пів години. У розкладі старшокласників - п'ять уроків по сорок хвилин. У кожного в класі 6 –7 учнів тому вчитель використовує або індивідуальну форму навчання або групову.

Що відомо

Карантин та дистанційну форму роботи у закладі було впроваджено з 2 лютого. Триватиме він до 18 лютого.

У школі навчається 92 учнів зі всієї Луганщини, а опікуються ними 40 фахівців.

6 вихованців та 8 вихователів знаходяться на лікарняному.

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