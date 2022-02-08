У Сумах перевіряли повідомлення про замінування Зарічного суду

У Сумах 8 лютого перевіряли повідомлення про замінування Зарічного суду. Про це Суспільному розповів речник поліції Сумської області Володимир Крупецьких.

За його словами, на лінію "102"о 13.42 зателефонував невідомий та повідомив про замінування приміщення.

Працівники поліції виїхали на місце, оглянули будівлю — вибухівки не виявили.

"Повідомили про мінування приміщення Зарічного райсуду. Працівники, запрошені і непрохані чекають на вулиці", — написав на сторінці фейсбук Сергій Потураєв.

Що відомо

За завідомо неправдиве повідомлення про мінування передбачена кримінальна відповідальність – до 6 років тюрми із конфіскацією майна.

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