У Житомирі помер композитор і виконавець лемківського походження Ярослав Теплий

8 лютого помер житомирський поет, композитор і виконавець лемківського походження Ярослав Теплий. Повідомлення про це з'явилося 8 лютого на сторінці Житомирського фахового коледжу імені культури і мистецтв імені Івана Огієнка.

У коментарі Суспільному голова Тетерівської територіальної громади Валентина Ільницька розповіла, що Ярослав Теплий мав хворобу серця. Перебував у лікарні.

За попередньою інформацією, Ярослав Теплий хворів на коронавірус. Ховатимуть його 9 лютого на Корбутівському кладовищі ("Дружба"). Попередній час прощання – 15.00.

Що відомо

Ярослав Васильович Теплий – український композитор, письменник, поет, етнограф, етнолог, музикознавець, хормейстер, співак, громадський діяч лемківського походження. Автор та постановник культурологічних соціально-комунікативних проєктів. Засновник та шеф-редактор Інтернет-видання "Національного Лемківського Порталу України LEMKY.COM", редактор національно-культурних Інтернет-видань – "Національний Етнічний Портал України" та "Світова Федерація українських лемківських об’єднань". Засновник та багаторічний керівник Житомирської обласної організації Всеукраїнського товариства "Лемківщина". Заслужений артист України.

Народився 18 липня 1961 року у Івано-Франківську. Разом з дружиною Валентиною Теплою відновлював лемківські традиції.

В 1976-1979 роках навчався в Житомирському культурно-освітньому училищі;

у 1987 році закінчив Рівненський державний інститут культури за спеціальністю "Керівник народного хору, хормейстер";

у 1986-1991 роках – керівник та хормейстер Поліського ансамблю пісні та танцю Житомирського МБК та хормейстер Північно-Курильського ансамблю пісні та танцю Сахалінської області;

з 1982 року – організатор, мистецький керівник та соліст мистецької формації Дуету ТЕПЛІ (Заслужені артисти України Ярослав і Валентина Теплі) – дует "ЧЕРВОНЕ ТА ЧОРНЕ".

У 2021 році Ярослава Теплого нагородили відзнакою "За заслуги перед містом Житомиром" ІІІ ступеня.

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