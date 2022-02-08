В Запоріжжі у Заводському районі 8 лютого запрацювала відремонтована підстанція швидкої допомоги. Реконструкція тут тривала протягом минулого року. На неї з обласного бюджету було витрачено 12 мільйонів 400 тисяч гривень.

Про це Суспільному повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко. На відкритті відремонтованої підстанції побувала кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Зараз на території підстанції повністю оновили фасад будівлі, зробили її термомодернізацію. Замінили всі внутрішні комунікації та відремонтували приміщення для медиків. Також облаштували прилеглу територію та гараж.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Загалом, 35 тисяч жителів Заводського району обслуговують 50 штатних одиниць медичного персоналу. Екстрену медичну допомогу цілодобово надають три бригади, розповів в.о. завідувача підстанції Іван Носенко:

"Що тут творилося — це жахіття. І тому — для нас свято сьогодні. Все — нове. Всі меблі — нові, повністю замінили систему опалення, сантехніку. Провели воду, якої там не було. Дах, навіть перепланування всередині зробили".

Фото: Запорізька ОДА

Швидка розташувалась тут з 1994-го року. Відтоді капітальних ремонтів не було, розповів директор Запорізького обласного Центру швидкої допомоги Костянтин Малашенко. За його словами, медики неодноразово скаржились на жахливі умови їхньої праці, звертались із проханням посприяти у ремонті місця базування.

"Після оновлення парку, другим завданням було ремонт і реконструкція цієї підстанції. І сьогодні бачимо, як змінилася підстанція. Повністю зроблена реконструкція, знесені гаражі, повністю утеплена будівля, побачите, який ремонт було зроблено. І вона на даний час є зразковою у нашому Центрі".

Фото: Запорізька ОДА

За словами голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, минулого року більш ніж половина автотранспортних засобів були замінені на нові сучасні машини. Також продовжується реконструкція ще двох підстанцій:

"Зараз ведеться робота на Мелітопольській підстанції, а в Запоріжжі — у Хортицькому районі. Ми разом із депутатами підтримали цю пропозицію, щоб оновити там більшого розміру підстанцію", — сказав Олександр Старух.

Що відомо

Торік у лютому на баланс Запорізької обласної ради передали три підстанції швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя. Комісія з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства облради ухвалила рішення виділити кошти на капітальний ремонт двох із них. Підстанція у Заводському районі отримала 12 мільйонів гривень, у Хортицькому - 4 мільйони. Загалом, у 2021-му на баланс облради було передано сім підстанцій екстреної медичної допомоги міста. До цього вони перебували у власності міської територіальної громади.

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