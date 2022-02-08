У Луцьку за 2021 рік від жителів міста зібрали та передали на утилізацію 8 819 люмінесцентних ламп, 7 690 кілограмів відпрацьованих батарейок і 692 ртутні термометри. Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу екології Луцькради Олег Гелета.

Торік місто придбало 14 нових контейнерів для збору батарейок та три комплекти контейнерів для збору ртутних приладів, батарейок та акумуляторів.

Що роблять із зібраними відходами

Лампи і ртутні термометри, які здають лучани, віддають на переробку тернопільському підприємству, – зазначив Олег Гелета. Каже: утилізація одного ртутного термометра вартує 25 гривень, однієї лампи – дев'ять гривень. За минулий рік з міського фонду охорони навколишнього середовища за утилізацію ламп і термометрів сплатили 22 073 гривні, – додав еколог.

"Раз у квартал з тернопільського підприємства приїжджають у Луцьк до пластмасового заводу. Ми туди їм привозимо лампи і ртутні термометри і за їх утилізацію проплачуємо", – розповів заступник начальника міського відділу екології.

Натомість утилізація батарейок і побутових акумуляторів від телефонів обходилася місту безплатно.

"Ми везли самостійно батарейки та акумулятори на ДП "Аргентум", які забирали безкоштовно, бо вони з них вилучають цінні компоненти: срібло, олово, свинець. Просто ми платили за дорогу і транспортні витрати", – зазначив посадовець.

Де можна здати небезпечні відходи

Наразі, зі слів Олега Галети, в Луцькій громаді встановлені контейнери для збору відходів першого класу небезпеки (люмінесцентні лампи, відпрацьовані батарейки, акумулятори, термометри).

Пункти збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів:

контейнери у школах та дитсадках Луцька та приєднаних сіл громади;

один контейнер біля департаменту ЖКГ на вулиці Богдана Хмельницького, 40а;

один контейнер біля ЖКП №2 на бульварі Дружби Народів, 13а.

"Зараз ми ще поставимо контейнери біля сільрад в Княгининку, Заборолі та Жидичині. Також хочемо поставити біля другої поліклініки або біля центру "Луцькводоканалу" на Соборності, 25. Ці чотири контейнери вже виготовлені", – каже еколог.

Пункти збору люмінесцентних побутових ламп і ртутних термометрів:

один контейнер біля департаменту ЖКГ на вулиці Богдана Хмельницького, 40а;

один контейнер біля ЖКП №2 на бульварі Дружби Народів, 13а;

Як додав Олег Гелета, довгі люмінесцентні лампи в побуті лучани не використовують, в основному таке освітлення використовують в офісних приміщеннях, де за утилізацію повинні сплачувати юридичні особи.

"Вони мають заключати угоди з ліцензованими підприємствами на утилізацію і їм платити. Нам, буває, підкидають такі метрові лампи, то по камерах і через поліцію шукаємо, хто їх підкидає. Раз знайшли, що солярій нам підкинув, і ще салон краси, то ми їм ці лампи віддали назад", – зазначив еколог.

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