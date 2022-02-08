Замість Дещиці. Зеленський замінив посла України у Польщі

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади надзвичайного і повноважного посла України у Польщі та призначив замість нього Василя Зварича.

Відповідні укази №44/2022 та №43/2022 оприлюднені на сайті президента 8 лютого.

"Звільнити Дещицю Андрія Богдановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща. Призначити Зварича Василя Богдановича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", — зазначається у їхніх текстах.

Андрій Дещиця обіймав посаду посла у Польщі із 13 жовтня 2014 року. До цього він виконував обов’язки міністра закордонних справ України із 27 лютого по 19 червня 2014-го.

За п’ять днів до звільнення з посади в.о. голови МЗС Дещиця опинився у центрі скандалу після нецензурного висловлювання на адресу президента РФ Володимира Путіна під час акції протесту поблизу російського посольства у Києві.

Хто такий Василь Зварич

Василь Богданович Зварич — український дипломат, директор Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ. У минулому Зварич вже мав досвід роботи у посольстві України у Польщі на посаді радника-посланника.

Василь Зварич одружений, має двох синів та дочку. Відповідно до декларації, він володіє квартирою у Києві площею 53,1 квадратних метрів.

Родина Зварича має дві автівки — Honda CR-V 2014 року випуску та Peugeot 308 2012 року випуску.

Протягом року посадовець заробив 499 270 гривень за основним місцем роботи у МЗС. Також він отримав 1 370 784 гривень у якості компенсації за час довгострокового закордонного відрядження в посольстві України в Республіці Польща.

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