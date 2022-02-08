Суд дозволив віцемеру Одеси Олегу Бриндаку вільно пересуватись країною

Вищий антикорупційний суд 8 лютого зняв з підозрюваного у справі НАБУ віцемера Одеси Олега Бриндака обмеження на пересування країною. Раніше легально виїхати з міста Олег Бриндак міг лише за дозволу слідчого або прокурора. Про це Суспільному повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Валентин Мусіяка.

"Дійсно, обмеження були зняті, оскільки у суду не було підстав вважати, що є серйозні ризики втечі чи переховування Олега Бриндака. Крім того, це лише одне з обмежень, яке було знято з нього. Термін дії інших, більш серйозних, подовжено до 5 квітня", — пояснив Валентин Мусіяка.

Суд прийняв таке рішення, адже за останній час віцемер не вчиняв підозрілих дій. Сам Олег Бриндак під час засідання пояснював необхідність зняття обмежень тим, що тиждень тому пересуватися країною дозволили директорці Юридичного департаменту Інни Поповської, яка також фігурує у справі.

"На думку нашої сторони подібні обмеження, та і вся справа загалом — це політичне переслідування. Немає жодних підстав вважати, що Олег Бриндак може переховуватись чи саботувати роботу суду. Його поведінка доводить це. На будь-який виклик слідства підзахисний з'являвся без виключень, інші обмеження він виконував так само чітко", — розповів Суспільному адвокат чиновника Тарас Ламах.

Наразі Олег Бриндак має залишати на зберіганні в слідчого свій закордонний паспорт, а також утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними у справі. Крім того, йому заборонено відвідувати приміщення ПП "Дофін", ТОВ "Транском Буд", компанії "Будова" та будівлю Одеської обласної прокуратури.

Що відомо

Справа НАБУ та САП стосується створення та функціонування злочинної організації в Одесі. До неї, як вважають правоохоронці, був залучений мер міста Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантерник, віцемер Олег Бриндак та директор Юридичного департаменту Інна Поповська. Злочинна схема полягала у виведенні земельних ділянок із власності громади та передачі їх під забудову приватній компанії "Будова". Як зазначала сторона обвинувачення, Труханов зловживав своїм службовим становищем мера та підписував документи щодо надання об'єктів у право власності.

Так, упродовж 2016-2019 років громада міста через схему злочинної організації втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 мільйон гривень. Загальний розмір завданої шкоди за результатами експертизи становить 689 млн грн.

4 листопада Вищий антикорупційний суд у справі НАБУ обрав запобіжний захід для виконувача обов’язків заступника одеського міського голови Олега Бриндака у вигляді застави розміром 39,9 мільйона гривень.

10 грудня у Вищому антикорупційному суді розглядали справу заступника міського голови Одеси Олега Бриндака. Його ув'язнили на 60 днів та призначили заставу 24 млн.

24 грудня Олег Бриндак вніс 24 млн застави та повернувся до Одеси.

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