МЗС розкритикувало публікацію Reuters, в якій йшлося про "сепаратистів Донбасу"

Міністерство закордонних справ відреагувало на публікацію інформаційного агентства Reuters, автори якої назвали "сепаратистами" російські окупаційні сили на Донбасі.

Відповідний допис у своєму Twitter оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Reuters, на Донбасі діють не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація", — написав він.

Він закликав журналістів відповідальніше ставитись до своєї роботи.

"Увага до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність, підриває зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль", — підкреслив Ніколенко.

Раніше у Reuters з’явилася публікація, в якій йшлося про ризик повномасштабної війни на сході України. При цьому автори допису назвали російські війська та окупаційну адміністрацію ОРДЛО "сепаратистами".

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