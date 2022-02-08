Пожежа у дев'ятиповерхівці у Харкові: евакуювали 10 людей, врятували жінку

На вулиці Гарібальді, 11 у Московському районі Харкова зайнялася квартира у дев'ятиповерховому будинку. Власницю оселі шпиталізували.

Рятувальників викликали на місце пригоди об 11:45, повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини. У квартирі на третьому поверсі горіли домашні речі. Площа пожежі склала близько 6 кв. метрів.

З задимленого приміщення пожежники дістали 70-річну жінку. Її доправили до міської лікарні №2 з ознаками отруєння чадним газом. З сусідніх квартир та верхніх поверхів евакуювали 10 людей. Травмованих серед них немає.

Опівдні пожежу локалізували. Що стало причиною займання, поки не відомо.

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