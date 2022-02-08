"Заснув за кермом": під Луцьком водій в'їхав у відбійник. Що розповіли очевидці

У селі Липини Луцького району водій Chevrolet в'їхав у металевий відбійник, який пройшов крізь салон авто. Про це передає кореспондент Суспільного з місця події.

Аварія сталася зранку 8 лютого.

Як розповів Суспільному очевидець аварії Володимир Шевчук, 48-річний водій, ймовірно, заснув за кермом.

Суспільне Волинь

"Швидкість нормальна була. Він на узбіччя пішов десь за метрів 200. І тут бах.... Коли ми підбігли – він сказав, що заснув, їхав з Голландії разом з дружиною", – каже очевидець.

Суспільне Волинь

Водій та його дружина в аварії не травмувалися. "В сорочці родився. Пронизало всю машину, а він з однією подряпиною. Жінка в шоці була, але теж ціла", – розповів очевидець зіткнення авто з відбійником. Спілкуватися з журналістами подружжя відмовилося.

Суспільне Волинь

Як розповів у коментарі Суспільному прес-офіцер Луцького районного управління поліції Ігор Лівошук, подружжя – родом з Хмельницької області. На водія правоохоронці склали два адмінпротоколи. Йдеться про порушення правил дорожнього руху та пошкодження дорожньої споруди.

З чоловіка також стягнуть штраф за пошкодження відбійника. Зі слів виконроба "Луцькавтодорсервісу" Михайла Голець, нині дорожники ще оцінюють збитки.

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