Волинянин став кращим гравцем футбольної першості Угорщини

Вихованця Володимир-Волинської ДЮСШ Богдана Мельника визнали найефективнішим гравцем угорського футбольного клубу "Кішварда". Про це Суспільному розповів батько та директор дитячо-юнацької спортшколи Олег Мельник.

За угорський футбольний клуб 25-річний волинянин грає п`ятий рік.

Фото: Facebook/Kisvárda FC Олег Мельник під час матчу під номером 18

Як розповів батько спортсмена, Богдан Мельник потрапив у топ-11 найкращих гравців за результатами 19-го туру чемпіонату Угорщини. Футболіст забив вирішальний гол на 68-й хвилині у матчі з ФК "Гонвед", здобувши для ФК "Кішварди" перемогу 3:2. За свою гру, за версією InStat волинянин отримав другий найкращий бал.

Фото: Facebook/Kisvárda FC

"У них почався другий круг Чемпіонату Угорщини у Вищій лізі. Сьогодні (8 лютого – ред.) у них гра на 1/8 фіналу Кубка Венгрії у Будапешті”, – розповів Олег Мельник.

Зі слів батька, здобутками волинянина пишаються усі працівники спортшколи. До переходу в угорський клуб Богдан Мельник грав за полтавську "Ворсклу". З 2012 по 2013 роки був у складі юнацької збірної України.

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