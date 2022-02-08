Харків'яни сплачуватимуть абонплату за воду

Клієнти комунального підприємства "Харківводоканал", крім основного тарифу, сплачуватимуть абонентську плату за послугу водопостачання та водовідведення.

Зміни до закону "Про житлові комунальні послуги" набрали чинності 1 лютого, сказала Суспільному речниця КП "Харківводоканал" Тамара Редько.

Відповідно до змін, оприлюднених на сайті підприємства, плату за абонентське обслуговування зніматимуть з усіх споживачів, з якими укладені індивідуальні договори про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: з юридичних осіб (бюджетних установ) та населення (і у приватному секторі, й у багатоквартирних будинках).

Абонентська плата на місяць складатиме:

30,90 грн (в т.ч. з централізованого водопостачання 19,08 грн з ПДВ, з централізованого водовідведення 11,82 грн з ПДВ) — для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку;

29,628 грн (в т.ч. з централізованого водопостачання 17,808 грн з ПДВ, з централізованого водовідведення 11,82 грн з ПДВ) — для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку.

Тарифи КП "Харківводоканал" для населення, які діють з 1 січня 2022 року, залишаються чинними: за водопостачання — 16,032 грн за 1 куб. м (з ПДВ); за водовідведення — 8,484 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Що відомо