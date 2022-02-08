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Харків'яни сплачуватимуть абонплату за воду
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Харків'яни сплачуватимуть абонплату за воду

Юлія Давидова
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Харків'яни сплачуватимуть абонплату за воду КП "Харківводоканал"

Клієнти комунального підприємства "Харківводоканал", крім основного тарифу, сплачуватимуть абонентську плату за послугу водопостачання та водовідведення.

Зміни до закону "Про житлові комунальні послуги" набрали чинності 1 лютого, сказала Суспільному речниця КП "Харківводоканал" Тамара Редько.

Відповідно до змін, оприлюднених на сайті підприємства, плату за абонентське обслуговування зніматимуть з усіх споживачів, з якими укладені індивідуальні договори про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: з юридичних осіб (бюджетних установ) та населення (і у приватному секторі, й у багатоквартирних будинках).

Абонентська плата на місяць складатиме:

  • 30,90 грн (в т.ч. з централізованого водопостачання 19,08 грн з ПДВ, з централізованого водовідведення 11,82 грн з ПДВ) — для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку;
  • 29,628 грн (в т.ч. з централізованого водопостачання 17,808 грн з ПДВ, з централізованого водовідведення 11,82 грн з ПДВ) — для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку.

Тарифи КП "Харківводоканал" для населення, які діють з 1 січня 2022 року, залишаються чинними: за водопостачання — 16,032 грн за 1 куб. м (з ПДВ); за водовідведення — 8,484 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Що відомо

  • Абонплату ввели після змін до законів "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та "Про житлово-комунальні послуги". Відповідно до пункту 2 постанови Кабміну від 21.08.2019 № 808 "Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування...", плата за абонентське обслуговування споживачів застосовується окремо до кожної з послуг.
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