8 лютого на території Дніпропетровської області та у місті Дніпро очікується туман, видимість в тумані 200-500 м. Про це повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.
Рівень небезпеки 1 (жовтий).
На 8 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду, дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура повітря впродовж доби по області 2-7°C тепла, по місту 2-4°C тепла.
9 лютого: мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 0-5°C тепла.
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